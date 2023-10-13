https://ria.ru/20231013/moldaviya-1902405412.html

В Молдавии разрешили выполнить рейс с гражданами из Израиля

В Молдавии разрешили выполнить рейс с гражданами из Израиля - РИА Новости, 13.10.2023

В Молдавии разрешили выполнить рейс с гражданами из Израиля

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор сообщил, что удалось добиться разрешения органа гражданской авиации (ОГА) Молдавии на выполнение чартерного рейса с... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T00:06

2023-10-13T00:06

2023-10-13T00:06

в мире

молдавия

израиль

кишинев

илан шор

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор сообщил, что удалось добиться разрешения органа гражданской авиации (ОГА) Молдавии на выполнение чартерного рейса с молдавскими гражданами из Израиля только к ночи, сам вылет перенесен на утро. Власти Молдавии не организовали централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. В четверг молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что оплатил билеты гражданам Молдавии, однако власти республики не разрешают борту приземлиться в Кишиневе. В МИД республики опровергли, что власти препятствуют посадке самолета из Израиля, а рейс задерживается из-за большого числа полетов в аэропорту. В ОГА сообщили, что запрос им на выполнение чартерного рейса из Израиля поступил днем, однако регламент позволяет рассматривать подобную заявку в течение 48 часов, поэтому разрешение будет выдано после того, как пройдут все проверки. "Весь день организованный мною чартерный самолет с молдавскими семьями с детьми ждал разрешения на вылет в Кишинев из израильского аэропорта Бен-Гурион. И только в ночи мы получили это разрешение. Вылет перенесен на утро", - написал Шор в своем Telegram-канале, отметив, что всем пассажирам организовали трансфер и проживание в гостинице. Он утверждает, что власти республики не попытались помочь в этой ситуации. "И лишь когда депутат Марина Таубер связалась с директором Управления гражданской авиации Молдовы Василем Шараметом и попросила лично подключиться к решению вопроса, дело сдвинулось с мертвой точки", - добавил он. По сообщению пресс-службы правительства республики, более 600 граждан Израиля вылетели в Молдавию с момента обострения палестино-израильского конфликта и более 300 граждан Молдавии вернулись домой из Израиля в период с 7 по 12 октября, еще ожидается возвращение 252 человека. Молдавское посольство сообщало, что в зоне конфликта погиб один гражданин республики. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/vybory-1902402211.html

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в мире, молдавия, израиль, кишинев, илан шор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году