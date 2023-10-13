Опрос зафиксировал спад доверия к Финляндии у всех россиян, кроме молодежи
МИД Финляндии: исследование показало ухудшение отношения у россиян к Финляндии
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 13 окт - РИА Новости. Отношение россиян к Финляндии за прошедший год ухудшилось, позиция российской молодежи к стране не изменилась, сообщает финское внешнеполитическое ведомство со ссылкой на данные исследования, проведенного в России по его заданию.
МИД Финляндии проводит опросы в России с 2017 года не реже одного раза в два года, предыдущий на подобную тему проводился в 2022 году. Россиян спрашивают об их восприятии Финляндии и взглядах на отношения между странами.
"Опрос показывает, что положительно относятся к Финляндии 37% россиян по сравнению с 51% в 2022 году и 68% в 2021 году. В самой молодой группе респондентов (18–24 года) 54% по-прежнему отметили положительное отношение к Финляндии", - говорится в сообщении финского МИД.
Отмечается, что, по оценкам исследователей, решение Финляндии о вступлении в НАТО и "негативное освещение этого процесса в российских СМИ могут стать основной причиной ухудшения отношения россиян к Финляндии".
Согласно приведенным данным, как холодные, напряженные или враждебные отношения между Финляндией и Россией воспринимаются 61% респондентов (по сравнению с 51% в 2022 году).
Актер Вилле Хаапасало на протяжении многих лет остается самым известным финном в России, его назвали 20% опрошенных. Позиции финских политиков не изменились, самым известным оказался, как и в прошлом году, президент Финляндии Саули Ниинистё, его знают 2% опрошенных россиян.
Нынешнее исследование проводилось в июле, в нем приняли участие 1629 взрослых россиян из 141 населенного пункта 57 регионов России. Погрешность полученных данных составляет 3,4%. В связи с закрытием финского генконсульства в Петербурге в этом году впервые не проводился отдельный опрос жителей Северо-Запада России. Опрос проведен Левада-центром*, признанным в РФ иностранных агентом.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента