https://ria.ru/20231013/lager-1901977477.html

Соловецкий лагерь особого назначения

Соловецкий лагерь особого назначения - РИА Новости, 13.10.2023

Соловецкий лагерь особого назначения

Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление) СССР – лагерь принудительных работ, предназначавшийся... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T01:03

2023-10-13T01:03

2023-10-13T01:03

справки

соловки

спасо-преображенский соловецкий мужской монастырь

соловецкие острова

русская православная церковь

юнеско

дмитрий лихачев

ссср

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Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление) СССР – лагерь принудительных работ, предназначавшийся для содержания лиц, осужденных внесудебными органами. Действовал в 1923-1933 годах на островах Соловецкого архипелага в Белом море и прилегающем побережье.Соловецкие острова – архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу (Архангельская область). Включает шесть крупных островов: Соловецкий, Анзерский, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий и Малый Заяцкий. В 1436 году на Соловецком острове был основан Соловецкий монастырь, ставший культурным и религиозным центром Севера России. Практически с самого своего основания Соловецкий монастырь выполнял функции тюрьмы. В ней содержались в заключении политически неблагонадежные личности, сектанты и др.Соловецкая тюрьма была упразднена осенью 1903 года, ее здание было позднее использовано под монастырскую больницу. В 1920 году Соловецкий монастырь был закрыт.Поле окончания гражданской войны у большевистского руководства родилась идея "модернизации народного хозяйства" за счет идеологических противников, находящихся в строгой изоляции. Политическое руководство в лице Совета народных комиссаров, возглавляемое Владимиром Лениным, обратилось за разработкой практической стороны вопроса к ВЧК, которая поддержала идею.В мае 1923 года заместитель председателя ГПУ Иосиф Уншлихт обратился во ВЦИК с проектом об организации Соловецкого лагеря принудительных работ. В новом лагере должны были содержаться "политические и уголовные заключенные, приговоренные дополнительными судебными органами ГПУ, бывшей ВЧК, Особым совещанием при Коллегии ГПУ". 13 октября 1923 года постановлением Совнаркома СССР был организован Соловецкий лагерь принудительных работ.Лагерю были переданы почти все постройки и угодья монастыря, было принято решение "признать необходимым ликвидацию всех находящихся в Соловецком монастыре церквей, считать возможным использование церковных зданий для жилья, считаясь с остротой жилищного положения на острове". В "Положении о Соловецких лагерях принудительных работ" значилось, что эти лагеря предназначены "для изоляции особо вредных государственных преступников, как уголовных, так и политических, кои принесли или могут принести существенный ущерб спокойствию и целости СССР".Уже в июне 1923 года, еще до принятия решения о создании лагеря, на Соловки прибыла первая партия заключенных.Первые 100 узников были доставлены из Архангельска. Через месяц привезли еще 150 социалистов и анархистов. К сентябрю число лагерников уже превышало три тысячи человек – 2714 мужчин и 335 женщин, из них более 300 "политических", 2550 "контрреволюционеров" ("каэров") и уголовников, и 200 бывших чекистов.В последующие годы количество заключенных СЛОНа неуклонно росло. Постепенно отдельные лагеря, отделения, "командировки" и другие объекты лагеря заняли все острова Соловецкого архипелага, а с конца 1920-х годов – и ряд пунктов на материке. В 1931 году в состав СЛОНа входило восемь лагерных отделений, шесть из которых находились на материке.Численность содержащихся в нем заключенных в 1931 году составляла 71,8 тысячи человек.Соловецкие лагеря осуществляли масштабную и разнообразную хозяйственную деятельность: заготавливали лес, строили дороги, ловили рыбу и морского зверя. На Соловецких островах функционировали кирпичный, механический, лесопильный и кожевенный заводы, электростанция предреволюционной постройки, собственная 10-верстная узкоколейная железная дорога с паровозо-вагонным парком. Рабский труд оставлял соловецким узникам мало шансов на выживание. Работы, особенно на лесозаготовках, почти всегда производились по принципу заданий-"уроков" (огромных, намеренно трудновыполнимых), а рабочий "день" мог длиться от обычных 12 часов до суток и более. Праздничных и выходных дней арестантам не полагалось.Согласно рассекреченным документам в лагере применялись следующие виды наказаний: избиение палками, прикладами, шомполами, плеткой и т.п., зимой постановка заключенных "на камни" в одном белье в положении "смирно" на срок до трех-четырех часов, заключение в карцер, представлявший из себя холодные небольшие дощатые пристройки, в которых заключенные в зимнее время в одном белье выдерживались по несколько часов, посадка на так называемые "жердочки", т.е. узкие скамьи, на которые заключенных усаживали на корточки и, абсолютно запрещая шевелиться и разговаривать, выдерживали в таком положении с раннего утра до позднего вечера и др.Периодически в лагере проводились "плановые" аресты и расстрелы, чтобы держать заключенных в страхе и освобождать место для новых партий "врагов народа". Расстреливали мнимых "повстанцев" и просто строптивых заключенных, часто по ложным доносам и выдуманным обвинениям. Зимой тела закапывали в снег, и они становились кормом для диких зверей, летом трупы сваливали в огромные ямы около соловецкого "кремля" или в лесу – без каких-либо обозначений. Часто смертники перед казнью сами рыли себе могилы. Расстрелянных "списывали" как умерших от болезней.По официальным данным, в 1925-1926 годах умерло 698 человек (8,1%), в 1926-1927 годах – 573 человека (4,7%), в 1927-1928 годах – 420 человек (1,9%). Согласно другим оценкам, за время существования лагеря в нем умерло более семи тысяч человек.Через Соловки прошли десятки тысяч заключенных, среди которых – представители известных дворянских фамилий и интеллигенции, крупные ученые самых разных отраслей знаний, военные, крестьяне, писатели, художники, поэты. Соловки стали местом ссылки многих иерархов, священнослужителей, монашествующих Русской православной церкви.Одним из первых соловецких узников в 1920-е годы был дед патриарха московского и всея Руси Кирилла священник Василий Гундяев, репрессированный за организацию воскресной школы.На Соловках, находились в заключении будущий академик Дмитрий Лихачев, писатели Олег Волков и Борис Ширяев, художник и главный хранитель Эрмитажа Осип Браз, генерал Иван Зайцев, востоковед и криптограф Владимир Кривош-Неманич и др. За время существования лагерь претерпел несколько реорганизаций.В 1930 году СЛОН вошел в состав Соловецких и Карело-Мурманских лагерей ОГПУ, в 1931 году на его базе был создан Беломорско-Балтийский исправительно-трудовой лагерь. В 1932 году лагерь был организован вновь. В декабре 1933 года он был преобразован в тюрьму, которая была расформирована в 1939 году.После закрытия тюрьмы острова были переданы военным, в 1940-1957 годах здесь располагался Учебный отряд Северного флота. Одной из школ Учебного отряда в 1942-1945 годах стала школа юнг, в которой военному ремеслу обучались мальчики допризывного возраста. В конце 1950-х годов Соловки стали доступны для посещения. С середины 1960-х годов на Соловках начались ремонтно-консервационные, а затем и реставрационные работы.В 1967 году был образован Соловецкий историко-архитектурный музей-заповедник. Сначала как филиал Архангельского областного краеведческого музея. В конце 1974 года он был реорганизован в историко-архитектурный и природный музей-заповедник.В 1992 году комплекс памятников архитектуры Соловецкого архипелага был включен в Список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а в 1995 году – в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.В 1990 году Священный Синод Русской православной церкви благословил открытие Зосимо-Савватиевского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. В 1992 году монастырю вернули мощи ее основателей – преподобных Зосимы, Савватия и Германа. В 1995 году патриарх Алексий II утвердил официальное название обители – Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. В сентябре 2014 года монахи Соловецкого монастыря установили и освятили крест в память о погибших заключенных Соловецкого лагеря, поскольку узники похоронены в многочисленных безвестных могилах в местных лесах и установить место погребение каждого невозможно.В память о жертвах политических репрессий 30 октября 1990 года в Москве у Политехнического музея на Лубянской площади был установлен гранитный валун, вывезенный с территории бывшего Соловецкого лагеря особого назначения. 4 сентября 2002 года в Санкт-Петербурге на Троицкой площади так же был установлен Соловецкий камень. Самый первый такой камень памяти был установлен в поселке Соловецкий, позже – в Архангельске и Боровске. Об истории СЛОНа и быте его жителей было снято два документальных фильма: "Соловки" (1928) режиссера Александра Черкасова, съемки которого проходили на материковой и островной части лагерного комплекса в 1927-1928 годах, и "Святой архипелаг" (2023). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

соловки

соловецкие острова

ссср

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, соловки, спасо-преображенский соловецкий мужской монастырь, соловецкие острова, русская православная церковь, юнеско, дмитрий лихачев, ссср