https://ria.ru/20231013/konflikt-1902639946.html

Израильтянка и палестинец рассказали, как выживают в условиях конфликта

Израильтянка и палестинец рассказали, как выживают в условиях конфликта - РИА Новости, 13.10.2023

Израильтянка и палестинец рассказали, как выживают в условиях конфликта

Очередное и самое серьезное военное противостояние между израильтянами и палестинцами продолжается седьмой день. Количество жертв среди мирного населения с... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:51

2023-10-13T19:51

2023-10-13T19:51

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израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА/МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Очередное и самое серьезное военное противостояние между израильтянами и палестинцами продолжается седьмой день. Количество жертв среди мирного населения с каждой из сторон уже превысило 1000 человек. РИА Новости приводит свидетельства израильтян, живущих рядом с сектором Газа, и палестинцев, находящихся в заблокированном и находящемся под ударами регионе. В заложниках7 октября бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов по территории Израиля проникли в приграничные районы страны. В 6.30 утра они разбили окно одного из домов в городе Офаким и вломились внутрь жилища Ракель и ее муж. "Ворвались пятеро мужчин с огромным количеством оружия. Вошли и сказали: "Я шахид". Мне приставили к голове гранату и автомат и сказали, чтоб я поднялась на второй этаж", - рассказала Ракель в эфире телеканала 13. Какое-то время спустя прибыли полицейские и начали переговоры с захватчиками. Однако бойцы ХАМАС отказались от переговоров. Палестинцы также не давали пленным еду и запретили им поговорить по телефону с родными. Вместо этого они приставили пистолет к голове мужа. В этот момент Ракель полагала, что их расстреляют. Однако ей удалось отвлечь разговорами захватчиков, и жестами показать полиции количество бойцов ХАМАС. Начался штурм. "Военные вошли в дом через крышу ванной комнаты. Я потом их спросила, как они узнали, где войти, и мне сказали: "Ракель, мы использовали дрон так, что вы и не заметили", - рассказала женщина. Когда ворвались израильские военные, муж закрыл собой жену. "Они убили всех террористов прямо перед моими глазами. Не знаю, как я выбралась живой. По дороге в больницу я говорила солдатам: "Вы герои, вы такие смелые, вы мне вернули жизнь", - сказала женщина. Под бомбардировкойЖитель Газы Ахмед аль-Шава и его семья переезжают из дома в дом, спасаясь от израильских авиаударов по городу. При каждом гуле истребителей и приближающихся взрывах авиабомб им приходится выходить из дома или прятаться в больнице, а после завершения бомбежек возвращаться домой. "Так происходит каждый день", - рассказал РИА Новости аль-Шава. На четвертый день он решил вернуться в свой родной дом. "Я обнаружил, что детская комната была полностью разрушена осколками израильской ракеты, и я благодарю Бога за то, что в ней не было моих детей. Нам очень тяжело жить", - сказал он. По его словам, вся его родня собралась в семейном доме – всего около 30 человек. "Воды уже нет на протяжении последних 24 часов; воду качают насосы, которые не могут работать без электричества, а оно по существу полностью отключено. Электроэнергии нет, мы проводим целые ночи без какого-либо освещения, а днем только свет солнца. Я сам заряжаю свой сотовый телефон в пекарне неподалеку от моего дома, чтобы элементарно поддерживать связь с моей семьей в случае любой чрезвычайной ситуации, Боже упаси. В Газе нет ни интернета, ни электричества, ни воды, ничего", - рассказал аль-Шава. По его словам, удары по сектору Газа наносятся с моря и с воздуха, на улицах образовались груды обломков и завалы. "Это самые трудные времена в секторе Газа", - отметил он.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году