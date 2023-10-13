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Израильтянка и палестинец рассказали, как выживают в условиях конфликта - РИА Новости, 13.10.2023
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19:51 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/konflikt-1902639946.html
Израильтянка и палестинец рассказали, как выживают в условиях конфликта
Израильтянка и палестинец рассказали, как выживают в условиях конфликта - РИА Новости, 13.10.2023
Израильтянка и палестинец рассказали, как выживают в условиях конфликта
Очередное и самое серьезное военное противостояние между израильтянами и палестинцами продолжается седьмой день. Количество жертв среди мирного населения с... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:51
2023-10-13T19:51
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА/МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Очередное и самое серьезное военное противостояние между израильтянами и палестинцами продолжается седьмой день. Количество жертв среди мирного населения с каждой из сторон уже превысило 1000 человек. РИА Новости приводит свидетельства израильтян, живущих рядом с сектором Газа, и палестинцев, находящихся в заблокированном и находящемся под ударами регионе. В заложниках7 октября бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов по территории Израиля проникли в приграничные районы страны. В 6.30 утра они разбили окно одного из домов в городе Офаким и вломились внутрь жилища Ракель и ее муж. "Ворвались пятеро мужчин с огромным количеством оружия. Вошли и сказали: "Я шахид". Мне приставили к голове гранату и автомат и сказали, чтоб я поднялась на второй этаж", - рассказала Ракель в эфире телеканала 13. Какое-то время спустя прибыли полицейские и начали переговоры с захватчиками. Однако бойцы ХАМАС отказались от переговоров. Палестинцы также не давали пленным еду и запретили им поговорить по телефону с родными. Вместо этого они приставили пистолет к голове мужа. В этот момент Ракель полагала, что их расстреляют. Однако ей удалось отвлечь разговорами захватчиков, и жестами показать полиции количество бойцов ХАМАС. Начался штурм. "Военные вошли в дом через крышу ванной комнаты. Я потом их спросила, как они узнали, где войти, и мне сказали: "Ракель, мы использовали дрон так, что вы и не заметили", - рассказала женщина. Когда ворвались израильские военные, муж закрыл собой жену. "Они убили всех террористов прямо перед моими глазами. Не знаю, как я выбралась живой. По дороге в больницу я говорила солдатам: "Вы герои, вы такие смелые, вы мне вернули жизнь", - сказала женщина. Под бомбардировкойЖитель Газы Ахмед аль-Шава и его семья переезжают из дома в дом, спасаясь от израильских авиаударов по городу. При каждом гуле истребителей и приближающихся взрывах авиабомб им приходится выходить из дома или прятаться в больнице, а после завершения бомбежек возвращаться домой. "Так происходит каждый день", - рассказал РИА Новости аль-Шава. На четвертый день он решил вернуться в свой родной дом. "Я обнаружил, что детская комната была полностью разрушена осколками израильской ракеты, и я благодарю Бога за то, что в ней не было моих детей. Нам очень тяжело жить", - сказал он. По его словам, вся его родня собралась в семейном доме – всего около 30 человек. "Воды уже нет на протяжении последних 24 часов; воду качают насосы, которые не могут работать без электричества, а оно по существу полностью отключено. Электроэнергии нет, мы проводим целые ночи без какого-либо освещения, а днем только свет солнца. Я сам заряжаю свой сотовый телефон в пекарне неподалеку от моего дома, чтобы элементарно поддерживать связь с моей семьей в случае любой чрезвычайной ситуации, Боже упаси. В Газе нет ни интернета, ни электричества, ни воды, ничего", - рассказал аль-Шава. По его словам, удары по сектору Газа наносятся с моря и с воздуха, на улицах образовались груды обломков и завалы. "Это самые трудные времена в секторе Газа", - отметил он.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильтянка и палестинец рассказали, как выживают в условиях конфликта

Палестинец рассказал, что в Газе не осталось интернета, света и воды

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Читать ria.ru в
ГАЗА/МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Очередное и самое серьезное военное противостояние между израильтянами и палестинцами продолжается седьмой день. Количество жертв среди мирного населения с каждой из сторон уже превысило 1000 человек. РИА Новости приводит свидетельства израильтян, живущих рядом с сектором Газа, и палестинцев, находящихся в заблокированном и находящемся под ударами регионе.

В заложниках

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
7 октября, 15:26
7 октября бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов по территории Израиля проникли в приграничные районы страны. В 6.30 утра они разбили окно одного из домов в городе Офаким и вломились внутрь жилища Ракель и ее муж.
"Ворвались пятеро мужчин с огромным количеством оружия. Вошли и сказали: "Я шахид". Мне приставили к голове гранату и автомат и сказали, чтоб я поднялась на второй этаж", - рассказала Ракель в эфире телеканала 13.
Какое-то время спустя прибыли полицейские и начали переговоры с захватчиками. Однако бойцы ХАМАС отказались от переговоров. Палестинцы также не давали пленным еду и запретили им поговорить по телефону с родными. Вместо этого они приставили пистолет к голове мужа. В этот момент Ракель полагала, что их расстреляют.
Однако ей удалось отвлечь разговорами захватчиков, и жестами показать полиции количество бойцов ХАМАС. Начался штурм. "Военные вошли в дом через крышу ванной комнаты. Я потом их спросила, как они узнали, где войти, и мне сказали: "Ракель, мы использовали дрон так, что вы и не заметили", - рассказала женщина.
Когда ворвались израильские военные, муж закрыл собой жену. "Они убили всех террористов прямо перед моими глазами. Не знаю, как я выбралась живой. По дороге в больницу я говорила солдатам: "Вы герои, вы такие смелые, вы мне вернули жизнь", - сказала женщина.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Под бомбардировкой

Житель Газы Ахмед аль-Шава и его семья переезжают из дома в дом, спасаясь от израильских авиаударов по городу. При каждом гуле истребителей и приближающихся взрывах авиабомб им приходится выходить из дома или прятаться в больнице, а после завершения бомбежек возвращаться домой. "Так происходит каждый день", - рассказал РИА Новости аль-Шава.
На четвертый день он решил вернуться в свой родной дом. "Я обнаружил, что детская комната была полностью разрушена осколками израильской ракеты, и я благодарю Бога за то, что в ней не было моих детей. Нам очень тяжело жить", - сказал он.
По его словам, вся его родня собралась в семейном доме – всего около 30 человек. "Воды уже нет на протяжении последних 24 часов; воду качают насосы, которые не могут работать без электричества, а оно по существу полностью отключено. Электроэнергии нет, мы проводим целые ночи без какого-либо освещения, а днем только свет солнца. Я сам заряжаю свой сотовый телефон в пекарне неподалеку от моего дома, чтобы элементарно поддерживать связь с моей семьей в случае любой чрезвычайной ситуации, Боже упаси. В Газе нет ни интернета, ни электричества, ни воды, ничего", - рассказал аль-Шава.
По его словам, удары по сектору Газа наносятся с моря и с воздуха, на улицах образовались груды обломков и завалы. "Это самые трудные времена в секторе Газа", - отметил он.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
 
В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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