https://ria.ru/20231013/kndr-1902420198.html

В КНДР политику США назвали причиной палестино-израильского конфликта

В КНДР политику США назвали причиной палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 13.10.2023

В КНДР политику США назвали причиной палестино-израильского конфликта

В КНДР назвали причиной палестино-израильского конфликта политику США, которые преследуют цель сдерживать Иран и другие самостоятельные страны региона и только... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T06:47

2023-10-13T06:47

2023-10-13T06:47

в мире

кндр (северная корея)

израиль

сша

палестина

ближний восток

хамас

оон

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СЕУЛ, 13 окт – РИА Новости. В КНДР назвали причиной палестино-израильского конфликта политику США, которые преследуют цель сдерживать Иран и другие самостоятельные страны региона и только отдаляют достижение мира на Ближнем Востоке, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как пишет в статье международный обозреватель ЦТАК Ли Гван Сон, первопричиной конфликта на Ближнем Востоке является "реакционная политика" США в регионе, они "откровенно потворствуют" своему союзнику, Израилю, который якобы "незаконно оккупировал территорию Палестины и грубейшим образом попирал интересы палестинцев". "США, ратуя за "мир на Ближнем Востоке", продвигали нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, но это нацелено на окружение и сдерживание антиамериканских и самостоятельных стран в регионе, включая Иран, и не имеет ничего общего с подлинным миром на Ближнем Востоке", - пишет обозреватель ЦТАК. Он добавил, что "посреднические игры" США привели не к смягчению напряженности, а, наоборот, к конфронтации и только сделали перспективы решения палестинской проблемы "более отдаленными". США же вместо усилий по политическому разрешению ситуации выбрали оказывать военную помощь "своему союзнику", что поставило регион "на грань войны". Ли Гван Сон осуждает также двойные стандарты в политике США, которая "кричит о так называемых правах Украины на самоопределение", но "последовательно игнорирует страдания" палестинского народа. "Реалии ясно свидетельствуют, что именно США являются не "посредником" мира на Ближнем Востоке, а его нарушителем, не попутчиком арабских стран, а их противником", - пишет обозреватель. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/kndr-1902419437.html

кндр (северная корея)

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в мире, кндр (северная корея), израиль, сша, палестина, ближний восток, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году