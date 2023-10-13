https://ria.ru/20231013/khamas-1902633991.html

МИД России заявил о продолжении контактов с ХАМАС

МИД России заявил о продолжении контактов с ХАМАС - РИА Новости, 13.10.2023

МИД России заявил о продолжении контактов с ХАМАС

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва продолжит контакты с ХАМАС в контексте урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:36

2023-10-13T18:36

2023-10-13T20:26

хамас

россия

москва

ближний восток

михаил богданов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891374910_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_4f74487d6d51c9d8727ad1dce8171f11.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва продолжит контакты с ХАМАС в контексте урегулирования ситуации на Ближнем Востоке."Мы в контакте со всеми. У нас есть и выход на руководство ХАМАС… Надо же решать проблему, как вы можете решить проблему, если у вас нет контактов, нет информации. Главное, что наши усилия должны принести желаемые результаты", - заявил Богданов, отвечая на вопрос, будет ли Москва продолжать контакты с ХАМАС.Дипломат добавил, что результатом для российской дипломатии будет не просто прекращение насилия в регионе, но и "спасение тех, кто оказался в такой ситуации, в том числе вызволение заложников".Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия поддерживает ежедневные контакты с послом Израиля в России, а также отметил интенсивную работу посольства России в Тель-Авиве."У нас очень активно и эффективно работает посольство в Тель-Авиве. Посол Анатолий Викторов имеет возможность разговаривать ежедневно, а по сути дела ежечасно, с представителями израильского руководства, с МИДом Израиля", - сообщил Богданов.Богданов отметил, что такие вопросы, как вызволение заложников и спасение жизней, требуют не громких заявлений, а тихой дипломатии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

россия

москва

ближний восток

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хамас, россия, москва, ближний восток, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, анатолий викторов, владимир путин, оон, мид израиля‎