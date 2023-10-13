https://ria.ru/20231013/khamas-1902406508.html

У ХАМАС оказались подробные карты городов и баз Израиля, пишут СМИ

У ХАМАС оказались подробные карты городов и баз Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2023

У ХАМАС оказались подробные карты городов и баз Израиля, пишут СМИ

Бойцы ХАМАС, атаковавшие в минувшие выходные южные районы Израиля, имели при себе подробные карты населенных пунктов и военных баз, на которые нападали, пишет... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T00:37

2023-10-13T00:37

2023-10-13T00:56

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Бойцы ХАМАС, атаковавшие в минувшие выходные южные районы Израиля, имели при себе подробные карты населенных пунктов и военных баз, на которые нападали, пишет газета Wall Street Journal. Издание пишет, что израильские военные и спасатели обнаружили документы на арабском языке на местах нападений или у убитых бойцов ХАМАС. Газета также утверждает, что ознакомилось с этими бумагами. По данным WSJ, в одном из 14-страничных документов с грифом "совершенно секретно", датированном 15 июня 2023 года, описывался план проникновения в кибуц Мефальсим недалеко от Газы и захвата жителей в заложники. "Две группы по пять человек и командир должны провести операцию в "час S, день Y", - говорится в плане, который цитирует газета. По ее информации, в документе содержались карты и аэрофотоснимки населенного пункта, а также пометки, что в нем проживает 1 тысяча "гражданских лиц", охраняемых добровольческим отрядом безопасности. WSJ добавляет, что составители плана предупреждали, что израильские войска, дислоцированные поблизости, могут прибыть в Мефальсим "в течение 3-5 минут". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/izrail-1902403751.html

https://ria.ru/20231012/izrail-1902386567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина