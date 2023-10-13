https://ria.ru/20231013/kampus-1902475727.html

Студентам из 19 стран представили концепцию межвузовского кампуса Перми

Студентам из 19 стран представили концепцию межвузовского кампуса Перми - РИА Новости, 13.10.2023

Студентам из 19 стран представили концепцию межвузовского кампуса Перми

Пермские студенты из 19 стран обсудили концепцию межвузовского кампуса мирового уровня "Будущее Пармы", им представили концепцию проекта, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:40

2023-10-13T11:40

2023-10-13T11:40

пермский край

пермь

дмитрий махонин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902477052_0:117:1124:749_1920x0_80_0_0_e33d2c9258025de84f450412bf24e40b.png

ПЕРМЬ, 13 окт – РИА Новости. Пермские студенты из 19 стран обсудили концепцию межвузовского кампуса мирового уровня "Будущее Пармы", им представили концепцию проекта, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.По данным пресс-службы главы региона, в четверг в "Точке кипения – Пермь" состоялось широкое обсуждение ключевых составляющих концепции межвузовского кампуса мирового уровня, который будет построен в Перми благодаря нацпроекту "Наука и университеты"."Участие в дискуссии приняли иностранные обучающиеся из Китая, Индии, Ирана, Ирака, Египта, Мали, Алжира, Марокко, Сенегала, Судана, Сирии, Венесуэлы, Перу, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, иностранным студентам представили проект кампуса, рассказали о его сетевых образовательных программах, учебно-научных лабораториях, сервисах для обучающихся и преподавателей, архитектуре и уникальной среде.Председатель Совета ректоров вузов Пермского края, ректор ПГГПУ Константин Егоров отметил, что кампус "Будущее Пармы" учитывает проблематику комфортного быта и образовательного процесса, в том числе для иностранцев."В первую очередь кампус – это дружелюбная и безопасная молодежная среда, где приезжие обучающиеся найдут все привычные сервисы в рамках одного пространства. Кроме того, в процессе брендирования кампуса и его объектов учитываются ключевые элементы идентичности Пермского края, что позволит иностранным "потребителям" пермского образовательного бренда погрузиться в культуру региона и стать амбассадорами научных и образовательных возможностей Прикамья", – цитирует Егорова пресс-служба губернатора.В ведомстве добавили, что в ходе обсуждения студенты приняли участие в опросе – поделились мнением о цветовой гамме для оформления объектов кампуса и разработке его талисмана."Также респонденты придумывали название кампуса для международных рынков на английском языке, выбрали важнейшие сервисы из списка и предлагали собственные идеи. Кроме того, участникам был предложен открытый вопрос о том, что нужно сделать региону для того, чтобы иностранные студенты захотели приехать в Пермский край учиться и остаться работать", – отметили в пресс-службе губернатора.По словам руководителя дирекции межвузовского кампуса "Будущее Пармы" Дмитрия Красильникова, интерактивный формат взаимодействия с иностранными гражданами дает возможность получить репрезентативные данные о проблематике пермского образования в целом и учитывать их в реализации флагманского проекта системы высшего образования и науки Пермского края."Важно проводить подобные мероприятия на регулярной основе, увеличивать иностранную аудиторию", – цитирует Красильникова пресс-служба губернатора.По информации ведомства, сейчас в вузах Пермского края обучается свыше четырех тысяч иностранных студентов из более чем 50 стран мира. За последние восемь лет их число выросло в семь раз. При этом около 98% иностранных студентов проходят обучение на контрактной основе, а в рамках квоты правительства Российской Федерации в вузах Пермского края обучаются 90 иностранных студентов.Ранее на площадке саммита "Россия – Африка" губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков подписали соглашение о взаимодействии и развитии международных связей в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах. Сотрудничество предполагает объединение усилий по продвижению пермского образования за рубежом и привлечению иностранной молодежи в краевые вузы за счет потенциального увеличения бюджетных целевых мест, выделяемых иностранцам по квоте правительства России, заключили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20230301/kampus-1855142622.html

https://ria.ru/20230721/sammit-1885518399.html

пермский край

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, пермь, дмитрий махонин