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На Камчатке не рекомендуют приближаться к вулкану Безымянный - РИА Новости, 13.10.2023
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Туризм
 
11:20 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/kamchatka-1902425529.html
На Камчатке не рекомендуют приближаться к вулкану Безымянный
На Камчатке не рекомендуют приближаться к вулкану Безымянный - РИА Новости, 13.10.2023
На Камчатке не рекомендуют приближаться к вулкану Безымянный
Управление МЧС России по Камчатскому краю не рекомендует туристам и местному населению приближаться к вулкану Безымянный в Усть-Камчатском районе из-за его... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:20
2023-10-13T11:20
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туристы
усть-камчатский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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вулканы
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Управление МЧС России по Камчатскому краю не рекомендует туристам и местному населению приближаться к вулкану Безымянный в Усть-Камчатском районе из-за его активности, сообщает пресс-служба ведомства. "По комплексу данных экспертного совета по прогнозу землетрясений Камчатского филиала единой геофизической службы РАН, в ближайшее время повышена вероятность сильного извержения вулкана Безымянного, – говорится в сообщении. – Явление может сопровождаться протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей. МЧС рекомендует жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного".Также возможны пеплопады в ближайших населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского районов. Они могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя. В районе вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Отмечается, что официально зарегистрированных тургрупп в районе исполина в настоящее время нет. Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230910/kamchatka-1894982333.html
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новости - туризм, туризм, туристы, усть-камчатский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатка, вулканы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Усть-Камчатский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатка, вулканы
На Камчатке не рекомендуют приближаться к вулкану Безымянный

На Камчатке спасатели предупредили туристов об опасности вулкана Безымянный

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Управление МЧС России по Камчатскому краю не рекомендует туристам и местному населению приближаться к вулкану Безымянный в Усть-Камчатском районе из-за его активности, сообщает пресс-служба ведомства.
"По комплексу данных экспертного совета по прогнозу землетрясений Камчатского филиала единой геофизической службы РАН, в ближайшее время повышена вероятность сильного извержения вулкана Безымянного, – говорится в сообщении. – Явление может сопровождаться протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей. МЧС рекомендует жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного".
Также возможны пеплопады в ближайших населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского районов. Они могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя. В районе вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Отмечается, что официально зарегистрированных тургрупп в районе исполина в настоящее время нет.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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