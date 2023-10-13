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На Камчатке не рекомендуют приближаться к вулкану Безымянный
На Камчатке не рекомендуют приближаться к вулкану Безымянный - РИА Новости, 13.10.2023
На Камчатке не рекомендуют приближаться к вулкану Безымянный
Управление МЧС России по Камчатскому краю не рекомендует туристам и местному населению приближаться к вулкану Безымянный в Усть-Камчатском районе из-за его... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:20
2023-10-13T11:20
2023-10-13T11:20
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Управление МЧС России по Камчатскому краю не рекомендует туристам и местному населению приближаться к вулкану Безымянный в Усть-Камчатском районе из-за его активности, сообщает пресс-служба ведомства. "По комплексу данных экспертного совета по прогнозу землетрясений Камчатского филиала единой геофизической службы РАН, в ближайшее время повышена вероятность сильного извержения вулкана Безымянного, – говорится в сообщении. – Явление может сопровождаться протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей. МЧС рекомендует жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного".Также возможны пеплопады в ближайших населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского районов. Они могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя. В районе вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Отмечается, что официально зарегистрированных тургрупп в районе исполина в настоящее время нет. Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Усть-Камчатский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатка, вулканы
На Камчатке не рекомендуют приближаться к вулкану Безымянный
На Камчатке спасатели предупредили туристов об опасности вулкана Безымянный