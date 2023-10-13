https://ria.ru/20231013/kamchatka-1902425529.html

На Камчатке не рекомендуют приближаться к вулкану Безымянный

На Камчатке не рекомендуют приближаться к вулкану Безымянный - РИА Новости, 13.10.2023

На Камчатке не рекомендуют приближаться к вулкану Безымянный

Управление МЧС России по Камчатскому краю не рекомендует туристам и местному населению приближаться к вулкану Безымянный в Усть-Камчатском районе из-за его... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:20

2023-10-13T11:20

2023-10-13T11:20

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Управление МЧС России по Камчатскому краю не рекомендует туристам и местному населению приближаться к вулкану Безымянный в Усть-Камчатском районе из-за его активности, сообщает пресс-служба ведомства. "По комплексу данных экспертного совета по прогнозу землетрясений Камчатского филиала единой геофизической службы РАН, в ближайшее время повышена вероятность сильного извержения вулкана Безымянного, – говорится в сообщении. – Явление может сопровождаться протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей. МЧС рекомендует жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного".Также возможны пеплопады в ближайших населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского районов. Они могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя. В районе вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Отмечается, что официально зарегистрированных тургрупп в районе исполина в настоящее время нет. Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230910/kamchatka-1894982333.html

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новости - туризм, туризм, туристы, усть-камчатский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатка, вулканы