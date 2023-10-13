https://ria.ru/20231013/izrail-1902447358.html

Поддержка США побудит Израиль к большей агрессии, заявил посол Палестины

Поддержка США побудит Израиль к большей агрессии, заявил посол Палестины - РИА Новости, 13.10.2023

Поддержка США побудит Израиль к большей агрессии, заявил посол Палестины

Поддержка США побудит Израиль к еще большей агрессии, международному обществу необходимо превратить нынешний кризис в возможность, заявил посол Палестины в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:33

2023-10-13T10:33

2023-10-13T10:33

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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Поддержка США побудит Израиль к еще большей агрессии, международному обществу необходимо превратить нынешний кризис в возможность, заявил посол Палестины в Анкаре Фаед Мустафа в интервью газете Milliyet. "Ситуация для нашего народа сейчас иная, чем раньше, и мы это видим. Впервые с 1973 года мы видим, что США открыто и напрямую оказывают Израилю военную, финансовую и материально-техническую поддержку. Такая поддержка будет побуждать израильские банды к еще большим нападениям", - сказал дипломат. По мнению посла, международному сообществу необходимо превратить нынешний кризис в возможность. "Необходимо не только прекращение огня, но и радикальное решение. Если мы будем придерживаться только режима прекращения огня, то в ближайший период может повториться та же ситуация. Поэтому международное сообщество должно выработать решение, которое позволит решить проблему в корне, в соответствии с нормами международного права", - подчеркнул Мустафа. Комментируя возможность обмена пленными, дипломат отметил, что данный вопрос будет обсуждаться после прекращения огня. "Мы считаем, что этот вопрос будет открыт, когда ситуация успокоится. Потому что ХАМАС будет использовать заложников и для освобождения палестинских заключенных. В израильских тюрьмах находится более 5 тысяч заключенных. Среди них есть женщины, дети, старики и больные", - отметил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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в мире, израиль, палестина, фаед мустафа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас