https://ria.ru/20231013/izrail-1902416614.html

В Израиле снесли пиццерию из-за рекламы с фото заложницы, сообщают СМИ

В Израиле снесли пиццерию из-за рекламы с фото заложницы, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.10.2023

В Израиле снесли пиццерию из-за рекламы с фото заложницы, сообщают СМИ

Армия Израиля с помощью бульдозера снесла пиццерию, опубликовавшую рекламу, в которой использовалась фотография пожилой женщины, похищенной во время вторжения... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T05:06

2023-10-13T05:06

2023-10-13T05:06

в мире

израиль

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Армия Израиля с помощью бульдозера снесла пиццерию, опубликовавшую рекламу, в которой использовалась фотография пожилой женщины, похищенной во время вторжения ХАМАС, сообщает радио "Аруц Шева". Пиццерия была расположена на Западном берегу реки Иордан, в городе Хувара, который после Шестидневной войны 1967 года находится под контролем израильских сил. Внимание на рекламу заведения Eiffel Bakery, которая могла расцениваться как оправдание и поощрение терроризма, обратили сотрудники юридической консультации, которые направили жалобу командованию ЦАХАЛ. Как отмечается, в своей жалобе юристы требовали закрыть пиццерию, а не сносить ее. Тем не менее заведение было разрушено прибывшим бульдозером. Работы по сносу были сняты очевидцами на видео и распространились в соцсетях. Владелец пиццерии был задержан для допроса. Примерно через час после сноса пиццерии на ее официальной странице в соцсетях было опубликовано извинение на иврите. "Здравствуйте, мы очень сожалеем о размещенной фотографии. Очевидно, что фотография была размещена не с нашего согласия... Мы приносим извинения членам семьи, которая пострадала, и другим людям, которые пострадали", - говорится в заявлении. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас