https://ria.ru/20231013/izrail-1902409586.html

Армия Израиля применяла белый фосфор в Ливане и Газе, заявила HRW

Армия Израиля применяла белый фосфор в Ливане и Газе, заявила HRW - РИА Новости, 13.10.2023

Армия Израиля применяла белый фосфор в Ливане и Газе, заявила HRW

Армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором, говорится в заявлении... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T01:20

2023-10-13T01:20

2023-10-13T01:37

в мире

израиль

палестина

хамас

human rights watch

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

стефан дюжаррик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901969222_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_238c1c0e3c3c9089ee859e25b07f17f7.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором, говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch (HRW)."На основании проверенных видеозаписей и показаний очевидцев Human Rights Watch установила, что израильские войска использовали белый фосфор в ходе военных операций в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно", — отмечается в публикации.Правозащитники подчеркнули, что применение белого фосфора в густонаселенных районах Газы нарушает требование международного гуманитарного права, согласно которому стороны в конфликте должны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать ранения и гибели гражданского населения.Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил, что не получал по линии организации сообщений о применении Израилем таких боеприпасов.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

израиль

палестина

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, хамас, human rights watch, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, стефан дюжаррик, ливан