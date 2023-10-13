https://ria.ru/20231013/gd-1902476757.html

В ГД внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам-бюджетникам

В ГД внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам-бюджетникам - РИА Новости, 13.10.2023

В ГД внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам-бюджетникам

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и другие депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в ГД законопроект о возврате индексации пенсий работающим... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:36

2023-10-13T11:36

2023-10-13T11:37

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и другие депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в ГД законопроект о возврате индексации пенсий работающим в бюджетных учреждениях РФ пенсионерам, проект доступен в думской электронной базе. "Проектируемые положения направлены на восстановление с 1 января 2024 года выплаты страховой пенсии пенсионерам, работающим в указанных сферах (бюджетных), в полном размере исходя из актуальных на указанную дату размеров стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных с учетом всех произведенных, начиная с 2016 года, индексаций", - написано в пояснительной записке к законопроекту. В ней также отмечается, что с 2016 года была отменена индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам, таким образом, бюджетники, имеющие и так невысокие зарплаты, испытывали финансовые трудности и были вынуждены работать для поддержания приемлемого уровня жизни. Предлагаемая в порядке эксперимента мера в отношении отдельных категорий работающих пенсионеров будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе, особенно низкооплачиваемых специалистов низового звена бюджетных организаций (нянечки в детских садах, санитарки в больницах, социальные работники), - заключается в документе.

https://ria.ru/20231012/proekt-1902369591.html

https://ria.ru/20231012/gosduma-1902342650.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, здоровье - общество