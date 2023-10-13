https://ria.ru/20231013/evropa-1902370013.html

Европа зазывает нас в новый лохотрон

Европа зазывает нас в новый лохотрон - РИА Новости, 13.10.2023

Европа зазывает нас в новый лохотрон

Умилительно смотреть, как бывшие европейские партнеры, извиваясь, пытаются протиснуться на российский рынок сквозь частокол европейских же санкций. То меняют... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:00

2023-10-13T08:00

2023-10-13T08:00

жилье

европа

россия

португалия

михаил фридман

аналитика

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Умилительно смотреть, как бывшие европейские партнеры, извиваясь, пытаются протиснуться на российский рынок сквозь частокол европейских же санкций. То меняют названия своих "дочек", то переводят бизнес на подставных зиц-председателей, то с энтузиазмом осваивают серые схемы поставок. Вода дырочку найдет, как говорится.Европейских бизнесменов можно понять: российский рынок просторен и перспективен, российский клиент богат, щедр и невероятно простодушен. Просто грех его не обчистить при возможности.И вот по осени в Москве, Петербурге, других городах-миллионниках начинаются выставки-продажи зарубежной недвижимости. Конечно, еще можно понять, когда там представляют новостройки Турции или Таиланда. Но ведь туда с дух захватывающей наглостью лезут и застройщики из Европы.Предлагают недвижимость премиум- и бизнес-класса — ну это когда убогую студию, поделенную гипсокартонными перегородочками, выдают за "пентхаус на берегу моря". На голубом глазу обещают "помощь в получении европейского гражданства и ВНЖ". В красках расписывают прелести релокации и предлагают "защиту активов за рубежом", слушай, мамой клянусь, да?Поразительно не то, что они лгут — не обманешь, не продашь, — поразительно, что граждане на эти выставки ходят и с умным видом изучают предложения. Народу на таких ярмарках обычно не протолкнуться — это, кстати, хороший ответ сетевым комментаторам, вечно стенающим про "обнищавший русский народ". Хотелось бы напомнить потенциальным покупателям, что их собираются кинуть.Европейские страны из года в год заманивают российских покупателей недвиги, обещая им то и это, а потом демонстративно их обманывают. Прибалтийские страны, помнится, рекламировали получение ВНЖ за покупку дома или квартиры. После начала СВО все эти ВНЖ накрылись медным тазом. Ровно так же обманули покупателей в Португалии, отозвав назад уже выданные документы.Окей, владельцы недвиги попытались ее продать, но не тут-то было. Покупали по намеренно взвинченным ценам — иначе было невозможно получить ВНЖ. Продавать придется с огромным дисконтом — то есть их обдерут еще раз.Но и этого мало. В Латвии, например, нерезиденту продать квартиру вообще невозможно: банки отказываются обслуживать клиентов с российским паспортом. Значит, придется прибегать к каким-то серым схемам и соглашаться на любые условия, которые выдвинут ушлые перекупы.Но что если не продавать, а попытаться насладиться европейской недвижимостью лично? Тут тоже непреодолимые препятствия. В Прибалтику россиян просто не пустят. Получить визу в страны старой Европы становится все труднее.Раньше удивительные люди из России покупали недвижимость в Европе именно для того, чтобы легче оформлять шенген. По сути, это так же дико, как покупать новый автомобиль, чтобы получать скидку на бензин на АЗС. Ну ладно, бог с ними.Но теперь и эта схема не работает — наличие домика, к примеру, в Финляндии вовсе не гарантирует, что вас пустят в Финляндию. Визу могут не дать, даже если владельцу нужно обеспечить ремонт своей недвижимости. То есть если у вас что-то там протекло на головы соседей, то вы будете смиренно выплачивать им ущерб, но не сможете устранить протечку. Крутитесь как хотите.Причем даже если ты шенгенскую визу получил, на таможне разделся до трусов, прошел санобработку и все-таки ступил на "священные камни Европы", то в своей квартире или доме могут ждать очередные чудеса. В Испании, Италии, Португалии еще с эпохи коронавирусных локдаунов активизировались сквоттеры. Сейчас, на фоне обеднения Европы, это просто эпидемия.Сквоттерами вежливо называют людей, захватывающих чужие квартиры. Чаще всего это нелегальные мигранты. Если они взломают вашу квартиру где-нибудь под Барселоной, вселятся в нее и сменят замки, выселить их будет крайне сложно. Если у них есть дети — практически невозможно. Надо будет подавать в суд, приезжать на заседания, долго доказывать, что ты собственник. Все это время вы будете платить коммуналку и налоги. В условиях нынешнего отношения к русским далеко не факт, что судья встанет на вашу сторону.А как же священное право частной собственности? А оно давно не работает, если вы не заметили. Особенно если дело касается граждан России. Можно, конечно, пытаться судиться, но не факт, что получится: закон что дышло.Обдирают как липку даже сверхбогатых граждан. Год назад в Лондоне задержали Михаила Фридмана, провели у него обыск, наложили арест на все активы и банковские счета, заблокировали карты — не только ему, но даже его прислуге. Не помогли никакие миллиарды. Сейчас Фридман жалуется журналистам, как его "унизили" в Англии.А все потому, что тот, кто хочет избежать финансовых потерь и предпочитает унижаться в Европе, получает и потери, и унижение в одном, как говорится, флаконе. Это поучительная история для всех, кто пытается "обезопасить" свои капиталы, выводя их за границу, и бегает по ярмаркам европейской недвижимости.Ладно бы дело было двадцать лет назад. Тогда еще в России были долгострои, застройщики иногда банкротились. Но сейчас все работает как часы. Что мешает вкладывать накопленное в квартиру в Анапе или домик в Суздале? Наезжай в отпуск, а в свободное время сдавай туристам. И никаких тебе виз, возни с документами, обдираловки с налогами, никакого страха, что возьмут и просто все отнимут — без объяснений, просто так, по факту твоего неправильного происхождения.Пора уже расстаться с иллюзиями: в Европе давно зарезали священную корову под названием "частная собственность". Вложения в ее "священные камни" сугубо токсичны. Вкладывать надо в Россию, иначе "замучаетесь пыль глотать".

https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900543863.html

https://ria.ru/20230911/spch-1895635237.html

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html

https://ria.ru/20231010/zapad-1901650508.html

европа

россия

португалия

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жилье, европа, россия, португалия, михаил фридман, аналитика