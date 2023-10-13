https://ria.ru/20231013/erdogan-1902582643.html

Турция будет и дальше поставлять гумпомощь в сектор Газа, заявил Эрдоган

Турция будет и дальше поставлять гумпомощь в сектор Газа, заявил Эрдоган - РИА Новости, 13.10.2023

Турция будет и дальше поставлять гумпомощь в сектор Газа, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит отправку гумпомощи в сектор Газа при посредничестве Египта. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:07

2023-10-13T16:07

2023-10-13T16:22

в мире

турция

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874724726_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_cfd09f6405a8e72c58e9a2efc102285d.jpg

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит отправку гумпомощи в сектор Газа при посредничестве Египта."Мы совместно с Египтом продолжим доставку гуманитарной помощи в Газу. Прекращение гуманитарной помощи палестинцам - это новое пятно позора на челе тех, кто принимал это решение. Мы приглашаем все стороны к переговорам сначала о прекращении огня, а затем о прочном мире. Действия некоторых сторон, подливающих бензин в огонь вместо установления спокойствия, углубляют кризис. В настоящее время Газа находится под гнетом и является жертвой", - заявил Эрдоган, выступая в пятницу в Анкаре.

https://ria.ru/20231012/medikamenty-1902403050.html

турция

египет

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган