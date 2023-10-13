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Турция будет и дальше поставлять гумпомощь в сектор Газа, заявил Эрдоган - РИА Новости, 13.10.2023
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16:07 13.10.2023 (обновлено: 16:22 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/erdogan-1902582643.html
Турция будет и дальше поставлять гумпомощь в сектор Газа, заявил Эрдоган
Турция будет и дальше поставлять гумпомощь в сектор Газа, заявил Эрдоган - РИА Новости, 13.10.2023
Турция будет и дальше поставлять гумпомощь в сектор Газа, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит отправку гумпомощи в сектор Газа при посредничестве Египта. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:07
2023-10-13T16:22
в мире
турция
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит отправку гумпомощи в сектор Газа при посредничестве Египта."Мы совместно с Египтом продолжим доставку гуманитарной помощи в Газу. Прекращение гуманитарной помощи палестинцам - это новое пятно позора на челе тех, кто принимал это решение. Мы приглашаем все стороны к переговорам сначала о прекращении огня, а затем о прочном мире. Действия некоторых сторон, подливающих бензин в огонь вместо установления спокойствия, углубляют кризис. В настоящее время Газа находится под гнетом и является жертвой", - заявил Эрдоган, выступая в пятницу в Анкаре.
https://ria.ru/20231012/medikamenty-1902403050.html
турция
египет
анкара (провинция)
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в мире, турция, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Турция будет и дальше поставлять гумпомощь в сектор Газа, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция будет и дальше поставлять гумпомощь в сектор Газа через Египет

© AP Photo / Ali UnalЭрдоган
Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Ali Unal
Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит отправку гумпомощи в сектор Газа при посредничестве Египта.
"Мы совместно с Египтом продолжим доставку гуманитарной помощи в Газу. Прекращение гуманитарной помощи палестинцам - это новое пятно позора на челе тех, кто принимал это решение. Мы приглашаем все стороны к переговорам сначала о прекращении огня, а затем о прочном мире. Действия некоторых сторон, подливающих бензин в огонь вместо установления спокойствия, углубляют кризис. В настоящее время Газа находится под гнетом и является жертвой", - заявил Эрдоган, выступая в пятницу в Анкаре.
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12 октября, 23:45
 
В миреТурцияЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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