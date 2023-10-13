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Россия призывает не использовать энергетику как оружие, заявила Матвиенко - РИА Новости, 13.10.2023
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14:34 13.10.2023 (обновлено: 20:24 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/energetika-1902544644.html
Россия призывает не использовать энергетику как оружие, заявила Матвиенко
Россия призывает не использовать энергетику как оружие, заявила Матвиенко - РИА Новости, 13.10.2023
Россия призывает не использовать энергетику как оружие, заявила Матвиенко
Принципов справедливости, недискриминации и равноправного сотрудничества в глобальном энергетическом диалоге должны придерживаться все страны, Россия призывает... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:34
2023-10-13T20:24
россия
индия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 окт - РИА Новости. Принципов справедливости, недискриминации и равноправного сотрудничества в глобальном энергетическом диалоге должны придерживаться все страны, Россия призывает не использовать энергетику в качестве геополитического оружия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20). "Наши принципы глобального энергетического диалога - это справедливость, недискриминация, равноправное сотрудничество. Призываем всех придерживаться этих принципов. Не использовать энергетику в качестве геополитического оружия, средства шантажа или сдерживания развития", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на полях "парламентской двадцатки" на тему "Переход к устойчивой энергетике: ворота в "зелёное" будущее". Она отметила, что Россия осознаёт свою ответственность в сфере глобальной энергобезопасности. По её словам, эта ответственность будет только возрастать с учетом прогнозов о темпах роста населения и спроса на энергию. "Мы готовы обеспечивать мир дешевой и чистой энергией, если не будут строиться искусственные барьеры на пути к потребителю", - подчеркнула Матвиенко. При этом переход к "зеленой энергетике" во многом тормозится "из-за попыток отдельных государств монополизировать и политизировать эту тематику", добавила политик. "Попытки "перекроить" мировой энергетический рынок привели к резкому удорожанию ресурсов и ограничению предложения. Дошло до прямого попустительства диверсиям на объектах энергетической инфраструктуры, расследование которых фактически закрыто по политическим мотивам", - объяснила Матвиенко, подчеркнув, что темпы экономического роста Евросоюза резко снизились "на фоне отказа от дешевых российских ресурсов" - от санкций страдают "сами инициаторы". Парламентарий предположила, что, возможно, сотни миллионов долларов, которые "сегодня тратятся на оружие, было бы правильнее направить на устойчивое развитие, на зеленые технологии, на сотрудничество". "Борьба с изменением климата – общая задача человечества, которая слишком важна, чтобы отягощать ее политической конъюнктурой и эгоизмом", - заключила она.
https://ria.ru/20230909/g20-1894745143.html
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россия, индия, валентина матвиенко, совет федерации рф, большая двадцатка, в мире
Россия, Индия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Большая двадцатка, В мире
Россия призывает не использовать энергетику как оружие, заявила Матвиенко

Матвиенко: РФ призывает не использовать энергетику как геополитическое оружие

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на IX саммите председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на IX саммите председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на IX саммите председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 окт - РИА Новости. Принципов справедливости, недискриминации и равноправного сотрудничества в глобальном энергетическом диалоге должны придерживаться все страны, Россия призывает не использовать энергетику в качестве геополитического оружия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20).
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"Наши принципы глобального энергетического диалога - это справедливость, недискриминация, равноправное сотрудничество. Призываем всех придерживаться этих принципов. Не использовать энергетику в качестве геополитического оружия, средства шантажа или сдерживания развития", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на полях "парламентской двадцатки" на тему "Переход к устойчивой энергетике: ворота в "зелёное" будущее".
Она отметила, что Россия осознаёт свою ответственность в сфере глобальной энергобезопасности. По её словам, эта ответственность будет только возрастать с учетом прогнозов о темпах роста населения и спроса на энергию.
"Мы готовы обеспечивать мир дешевой и чистой энергией, если не будут строиться искусственные барьеры на пути к потребителю", - подчеркнула Матвиенко.
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При этом переход к "зеленой энергетике" во многом тормозится "из-за попыток отдельных государств монополизировать и политизировать эту тематику", добавила политик.
"Попытки "перекроить" мировой энергетический рынок привели к резкому удорожанию ресурсов и ограничению предложения. Дошло до прямого попустительства диверсиям на объектах энергетической инфраструктуры, расследование которых фактически закрыто по политическим мотивам", - объяснила Матвиенко, подчеркнув, что темпы экономического роста Евросоюза резко снизились "на фоне отказа от дешевых российских ресурсов" - от санкций страдают "сами инициаторы".
Парламентарий предположила, что, возможно, сотни миллионов долларов, которые "сегодня тратятся на оружие, было бы правильнее направить на устойчивое развитие, на зеленые технологии, на сотрудничество". "Борьба с изменением климата – общая задача человечества, которая слишком важна, чтобы отягощать ее политической конъюнктурой и эгоизмом", - заключила она.
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