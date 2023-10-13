https://ria.ru/20231013/energetika-1902544644.html

Россия призывает не использовать энергетику как оружие, заявила Матвиенко

Россия призывает не использовать энергетику как оружие, заявила Матвиенко - РИА Новости, 13.10.2023

Россия призывает не использовать энергетику как оружие, заявила Матвиенко

Принципов справедливости, недискриминации и равноправного сотрудничества в глобальном энергетическом диалоге должны придерживаться все страны, Россия призывает... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:34

2023-10-13T14:34

2023-10-13T20:24

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 окт - РИА Новости. Принципов справедливости, недискриминации и равноправного сотрудничества в глобальном энергетическом диалоге должны придерживаться все страны, Россия призывает не использовать энергетику в качестве геополитического оружия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20). "Наши принципы глобального энергетического диалога - это справедливость, недискриминация, равноправное сотрудничество. Призываем всех придерживаться этих принципов. Не использовать энергетику в качестве геополитического оружия, средства шантажа или сдерживания развития", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на полях "парламентской двадцатки" на тему "Переход к устойчивой энергетике: ворота в "зелёное" будущее". Она отметила, что Россия осознаёт свою ответственность в сфере глобальной энергобезопасности. По её словам, эта ответственность будет только возрастать с учетом прогнозов о темпах роста населения и спроса на энергию. "Мы готовы обеспечивать мир дешевой и чистой энергией, если не будут строиться искусственные барьеры на пути к потребителю", - подчеркнула Матвиенко. При этом переход к "зеленой энергетике" во многом тормозится "из-за попыток отдельных государств монополизировать и политизировать эту тематику", добавила политик. "Попытки "перекроить" мировой энергетический рынок привели к резкому удорожанию ресурсов и ограничению предложения. Дошло до прямого попустительства диверсиям на объектах энергетической инфраструктуры, расследование которых фактически закрыто по политическим мотивам", - объяснила Матвиенко, подчеркнув, что темпы экономического роста Евросоюза резко снизились "на фоне отказа от дешевых российских ресурсов" - от санкций страдают "сами инициаторы". Парламентарий предположила, что, возможно, сотни миллионов долларов, которые "сегодня тратятся на оружие, было бы правильнее направить на устойчивое развитие, на зеленые технологии, на сотрудничество". "Борьба с изменением климата – общая задача человечества, которая слишком важна, чтобы отягощать ее политической конъюнктурой и эгоизмом", - заключила она.

https://ria.ru/20230909/g20-1894745143.html

https://ria.ru/20231011/putin-1902050875.html

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россия, индия, валентина матвиенко, совет федерации рф, большая двадцатка, в мире