https://ria.ru/20231013/egipet-1902599746.html

Эксперты сообщили, как конфликт в Израиле повлиял на спрос на туры в Египет

Эксперты сообщили, как конфликт в Израиле повлиял на спрос на туры в Египет - РИА Новости, 13.10.2023

Эксперты сообщили, как конфликт в Израиле повлиял на спрос на туры в Египет

Военный конфликт в Израиле пока не повлиял на желание туристов отдыхать в соседнем Египте, сообщает РСТ. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:34

2023-10-13T17:34

2023-10-13T17:34

туризм

новости - туризм

туризм

египет

израиль

оаэ

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

туристы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769366358_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_225e7fd8c16362e205687e50b48ea498.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Военный конфликт в Израиле пока не повлиял на желание туристов отдыхать в соседнем Египте, сообщает РСТ."В Египет сейчас туристы летят активно, мы не видим отказов. Страна вне конфликта, курортные места далеко от зоны военных действий", — рассказал гендиректор агентств "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.По словам руководителя турфирмы "Гуру" Анны Барсегян, бронирований туров в Египет немного, так как высокий сезон для направления еще не наступил. "Пока не вижу какой-то озабоченности путешественников по поводу Египта в связи с событиями в Израиле", — рассказала она. И у коллег такая же ситуация, добавляет эксперт."У нас есть бронирования Египта на октябрь и были желающие отказаться от туров после обострения ситуации в Израиле. Мы объясняем так: Египет не имеет отношения к конфликту, его курорты удалены на 500 километров от опасной зоны", — говорит директор турагентства "Палитра Турс" Дмитрий Светляков.При этом он отмечает, что в Израиль поездки не рекомендованы официальными властями. Это значит, что туристы при отказе от поездки могут рассчитывать на полный возврат стоимости. По Египту никаких ограничений нет, значит, в случае отказа, возврат возможен только со штрафами.Наиболее тревожные туристы могут в ближайшее время вместо Египта выбирать ОАЭ или Таиланд, хотя на этих направлениях цены все-таки выше, говорит Светляков."Все зависит от того, как долго конфликт продлится и не придется ли Египту выбирать более жесткую позицию. То, что это происходит накануне высокого сезона, вызывает озабоченность. Туроператорам будет непросто принять решение об объемах зимней перевозки на египетском направлении", — заметил Светляков.Сейчас, по данным сети "Магазин горящих путевок", недельный тур в Египет из Москвы с вылетом 21 октября на регулярном рейсе, проживанием в "четверке" можно приобрести за 134,5 тысячи рублей на двоих. "Пятерки" — дороже на 15-30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902554392.html

египет

израиль

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, египет, израиль, оаэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, туристы, отдых на море, куда можно лететь