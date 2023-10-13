https://ria.ru/20231013/egipet-1902599746.html
Эксперты сообщили, как конфликт в Израиле повлиял на спрос на туры в Египет
Эксперты сообщили, как конфликт в Израиле повлиял на спрос на туры в Египет - РИА Новости, 13.10.2023
Эксперты сообщили, как конфликт в Израиле повлиял на спрос на туры в Египет
Военный конфликт в Израиле пока не повлиял на желание туристов отдыхать в соседнем Египте, сообщает РСТ. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:34
2023-10-13T17:34
2023-10-13T17:34
туризм
новости - туризм
туризм
египет
израиль
оаэ
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
туристы
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Военный конфликт в Израиле пока не повлиял на желание туристов отдыхать в соседнем Египте, сообщает РСТ."В Египет сейчас туристы летят активно, мы не видим отказов. Страна вне конфликта, курортные места далеко от зоны военных действий", — рассказал гендиректор агентств "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.По словам руководителя турфирмы "Гуру" Анны Барсегян, бронирований туров в Египет немного, так как высокий сезон для направления еще не наступил. "Пока не вижу какой-то озабоченности путешественников по поводу Египта в связи с событиями в Израиле", — рассказала она. И у коллег такая же ситуация, добавляет эксперт."У нас есть бронирования Египта на октябрь и были желающие отказаться от туров после обострения ситуации в Израиле. Мы объясняем так: Египет не имеет отношения к конфликту, его курорты удалены на 500 километров от опасной зоны", — говорит директор турагентства "Палитра Турс" Дмитрий Светляков.При этом он отмечает, что в Израиль поездки не рекомендованы официальными властями. Это значит, что туристы при отказе от поездки могут рассчитывать на полный возврат стоимости. По Египту никаких ограничений нет, значит, в случае отказа, возврат возможен только со штрафами.Наиболее тревожные туристы могут в ближайшее время вместо Египта выбирать ОАЭ или Таиланд, хотя на этих направлениях цены все-таки выше, говорит Светляков."Все зависит от того, как долго конфликт продлится и не придется ли Египту выбирать более жесткую позицию. То, что это происходит накануне высокого сезона, вызывает озабоченность. Туроператорам будет непросто принять решение об объемах зимней перевозки на египетском направлении", — заметил Светляков.Сейчас, по данным сети "Магазин горящих путевок", недельный тур в Египет из Москвы с вылетом 21 октября на регулярном рейсе, проживанием в "четверке" можно приобрести за 134,5 тысячи рублей на двоих. "Пятерки" — дороже на 15-30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902554392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, египет, израиль, оаэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, туристы, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Египет, Израиль, ОАЭ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, туристы, Отдых на море, куда можно лететь
Эксперты сообщили, как конфликт в Израиле повлиял на спрос на туры в Египет
РСТ: конфликт в Израиле пока не повлиял на продажи туров в Египет
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Военный конфликт в Израиле пока не повлиял на желание туристов отдыхать в соседнем Египте, сообщает РСТ.
"В Египет сейчас туристы летят активно, мы не видим отказов. Страна вне конфликта, курортные места далеко от зоны военных действий", — рассказал гендиректор агентств "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.
По словам руководителя турфирмы "Гуру" Анны Барсегян, бронирований туров в Египет немного, так как высокий сезон для направления еще не наступил. "Пока не вижу какой-то озабоченности путешественников по поводу Египта в связи с событиями в Израиле", — рассказала она. И у коллег такая же ситуация, добавляет эксперт.
"У нас есть бронирования Египта на октябрь и были желающие отказаться от туров после обострения ситуации в Израиле. Мы объясняем так: Египет не имеет отношения к конфликту, его курорты удалены на 500 километров от опасной зоны", — говорит директор турагентства "Палитра Турс" Дмитрий Светляков.
При этом он отмечает, что в Израиль поездки не рекомендованы официальными властями. Это значит, что туристы при отказе от поездки могут рассчитывать на полный возврат стоимости. По Египту никаких ограничений нет, значит, в случае отказа, возврат возможен только со штрафами.
Наиболее тревожные туристы могут в ближайшее время вместо Египта выбирать ОАЭ
или Таиланд
, хотя на этих направлениях цены все-таки выше, говорит Светляков.
"Все зависит от того, как долго конфликт продлится и не придется ли Египту выбирать более жесткую позицию. То, что это происходит накануне высокого сезона, вызывает озабоченность. Туроператорам будет непросто принять решение об объемах зимней перевозки на египетском направлении", — заметил Светляков.
Сейчас, по данным сети "Магазин горящих путевок", недельный тур в Египет из Москвы
с вылетом 21 октября на регулярном рейсе, проживанием в "четверке" можно приобрести за 134,5 тысячи рублей на двоих. "Пятерки" — дороже на 15-30 тысяч рублей.
В Израиле в аэропорту Бен-Гурион за неделю вдвое сократилось число рейсов