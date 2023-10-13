https://ria.ru/20231013/cis-1902502739.html

Путин обсудил на саммите СНГ ситуацию на Ближнем Востоке и в Карабахе

Путин обсудил на саммите СНГ ситуацию на Ближнем Востоке и в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023

Путин обсудил на саммите СНГ ситуацию на Ближнем Востоке и в Карабахе

Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке, в своей речи он затронул как ситуацию внутри объединения, так и насущные... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:54

2023-10-13T12:54

2023-10-13T13:35

снг

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке, в своей речи он затронул как ситуацию внутри объединения, так и насущные международные проблемы. Ключевые заявления президента России — в материале РИА Новости.СНГ остается эффективным, несмотря на давление извнеПутин отметил, что Содружество независимых государств остается надежным и востребованным форматом сотрудничества, несмотря на сложную геополитическую обстановку."Государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", — подчеркнул российский лидер.Он напомнил, что Грузия и Украина формально числятся в составе СНГ, но никакого участия в работе не принимают. Молдавия же практически утратила свою идентичность, продолжил президент."Но это их выбор. <...> Выбор каждого из нас — мы хотим сохранить идентичность или нет? Работа в рамках СНГ дает нам такую возможность и, наоборот, усиливает наши позиции. Не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности".На страны СНГ пытаются давить извне, но чем грубее попытки, тем меньше успеха они достигают, отметил Путин.Обострение на Ближнем Востоке — провал политики СШАГоворя о ситуации на Ближнем Востоке, Путин напомнил, что США пытались с помощью экономических мер решить глубинную палестино-израильскую проблему. В то же время они фактически блокировали работу "Ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС, ООН). Эта политика привела к новому обострению в регионе.Россия исходит из того, что урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, подчеркнул глава государства.Россия готова принять переговоры Армении и Азербайджана Говоря о другом противостоянии, между Арменией и Азербайджаном, российский лидер указал на необходимость поставить в нем точку. Москва со своей стороны готова оказать любое содействие, чтобы Баку и Ереван подписали мирный договор."В частности, согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате. Переговоров для начала министров иностранных дел и экспертов Азербайджана и Армении", — добавил Путин.Он также напомнил, что российские миротворцы в Карабахе добросовестно выполняют свою миссию.Почти половина роста экономики — это промышленностьРоссийский лидер сообщил коллегам, что в целом ситуация в российской экономике достаточно устойчивая, в этом году рост ВВП приблизится к трем процентам.В структуре роста национальной экономики три процента приходится на нефтегазовый сектор, а 43 процента — на промышленное производство, продолжил глава государства."То, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, не все, конечно, это невозможно сделать в один удар, но многое уже начинает производиться в России. Создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре", — добавил он.В мире формируется новая многополярная модельВ целом международные отношения переживают необратимые перемены, бывшие гегемоны постепенно утрачивают свое лидерство, отметил Путин."Конечно, прежде всего, связано с тенденциями в области мировой экономики — потому что это база, за которой следует все остальное. А тенденции такие, что страны так называемого "золотого миллиарда" постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают".Вместе с этим процессом в Азии и странах Глобального Юга растут объемы производства. Российский лидер напомнил, что объемы ВВП в странах БРИКС значительно выше, чем в странах G7.Он констатировал, что тенденция экономического роста стран Азии и других частей мира сохраняется, и это объективный процесс, от которого никуда не деться.За этим процессом следует формирование многополярной системы, заключил Путин.

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https://ria.ru/20231013/armeniya-1902496210.html

https://ria.ru/20231013/putin-1902499913.html

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снг, россия, владимир путин