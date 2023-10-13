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Путин обсудил на саммите СНГ ситуацию на Ближнем Востоке и в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023
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12:54 13.10.2023 (обновлено: 13:35 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/cis-1902502739.html
Путин обсудил на саммите СНГ ситуацию на Ближнем Востоке и в Карабахе
Путин обсудил на саммите СНГ ситуацию на Ближнем Востоке и в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023
Путин обсудил на саммите СНГ ситуацию на Ближнем Востоке и в Карабахе
Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке, в своей речи он затронул как ситуацию внутри объединения, так и насущные... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:54
2023-10-13T13:35
снг
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке, в своей речи он затронул как ситуацию внутри объединения, так и насущные международные проблемы. Ключевые заявления президента России — в материале РИА Новости.СНГ остается эффективным, несмотря на давление извнеПутин отметил, что Содружество независимых государств остается надежным и востребованным форматом сотрудничества, несмотря на сложную геополитическую обстановку."Государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", — подчеркнул российский лидер.Он напомнил, что Грузия и Украина формально числятся в составе СНГ, но никакого участия в работе не принимают. Молдавия же практически утратила свою идентичность, продолжил президент.&quot;Но это их выбор. &lt;...&gt; Выбор каждого из нас — мы хотим сохранить идентичность или нет? Работа в рамках СНГ дает нам такую возможность и, наоборот, усиливает наши позиции. Не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности&quot;.На страны СНГ пытаются давить извне, но чем грубее попытки, тем меньше успеха они достигают, отметил Путин.Обострение на Ближнем Востоке — провал политики СШАГоворя о ситуации на Ближнем Востоке, Путин напомнил, что США пытались с помощью экономических мер решить глубинную палестино-израильскую проблему. В то же время они фактически блокировали работу "Ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС, ООН). Эта политика привела к новому обострению в регионе.Россия исходит из того, что урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, подчеркнул глава государства.Россия готова принять переговоры Армении и Азербайджана Говоря о другом противостоянии, между Арменией и Азербайджаном, российский лидер указал на необходимость поставить в нем точку. Москва со своей стороны готова оказать любое содействие, чтобы Баку и Ереван подписали мирный договор."В частности, согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате. Переговоров для начала министров иностранных дел и экспертов Азербайджана и Армении", — добавил Путин.Он также напомнил, что российские миротворцы в Карабахе добросовестно выполняют свою миссию.Почти половина роста экономики — это промышленностьРоссийский лидер сообщил коллегам, что в целом ситуация в российской экономике достаточно устойчивая, в этом году рост ВВП приблизится к трем процентам.В структуре роста национальной экономики три процента приходится на нефтегазовый сектор, а 43 процента — на промышленное производство, продолжил глава государства."То, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, не все, конечно, это невозможно сделать в один удар, но многое уже начинает производиться в России. Создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре", — добавил он.В мире формируется новая многополярная модельВ целом международные отношения переживают необратимые перемены, бывшие гегемоны постепенно утрачивают свое лидерство, отметил Путин.&quot;Конечно, прежде всего, связано с тенденциями в области мировой экономики — потому что это база, за которой следует все остальное. А тенденции такие, что страны так называемого &quot;золотого миллиарда&quot; постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают&quot;.Вместе с этим процессом в Азии и странах Глобального Юга растут объемы производства. Российский лидер напомнил, что объемы ВВП в странах БРИКС значительно выше, чем в странах G7.Он констатировал, что тенденция экономического роста стран Азии и других частей мира сохраняется, и это объективный процесс, от которого никуда не деться.За этим процессом следует формирование многополярной системы, заключил Путин.
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снг, россия, владимир путин
СНГ, Россия, Владимир Путин

Путин обсудил на саммите СНГ ситуацию на Ближнем Востоке и в Карабахе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке, в своей речи он затронул как ситуацию внутри объединения, так и насущные международные проблемы. Ключевые заявления президента России — в материале РИА Новости.

СНГ остается эффективным, несмотря на давление извне

Путин отметил, что Содружество независимых государств остается надежным и востребованным форматом сотрудничества, несмотря на сложную геополитическую обстановку.
«
"Государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", — подчеркнул российский лидер.
Он напомнил, что Грузия и Украина формально числятся в составе СНГ, но никакого участия в работе не принимают. Молдавия же практически утратила свою идентичность, продолжил президент.
«

"Но это их выбор. <...> Выбор каждого из нас — мы хотим сохранить идентичность или нет? Работа в рамках СНГ дает нам такую возможность и, наоборот, усиливает наши позиции. Не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
На страны СНГ пытаются давить извне, но чем грубее попытки, тем меньше успеха они достигают, отметил Путин.
Контейнерный терминал - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин назвал расчеты в нацвалютах важным инструментом для роста торговли
Вчера, 12:39

Обострение на Ближнем Востоке — провал политики США

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Путин напомнил, что США пытались с помощью экономических мер решить глубинную палестино-израильскую проблему. В то же время они фактически блокировали работу "Ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС, ООН). Эта политика привела к новому обострению в регионе.
Россия исходит из того, что урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, подчеркнул глава государства.
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Военное крыло ХАМАС заявило, что обстреливает аэропорт Бен-Гуриона
Вчера, 12:38

Россия готова принять переговоры Армении и Азербайджана

Говоря о другом противостоянии, между Арменией и Азербайджаном, российский лидер указал на необходимость поставить в нем точку. Москва со своей стороны готова оказать любое содействие, чтобы Баку и Ереван подписали мирный договор.
«
"В частности, согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате. Переговоров для начала министров иностранных дел и экспертов Азербайджана и Армении", — добавил Путин.
Он также напомнил, что российские миротворцы в Карабахе добросовестно выполняют свою миссию.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Армения ведет себя не всегда по-партнерски, заявил Лукашенко
Вчера, 12:28

Почти половина роста экономики — это промышленность

Российский лидер сообщил коллегам, что в целом ситуация в российской экономике достаточно устойчивая, в этом году рост ВВП приблизится к трем процентам.
В структуре роста национальной экономики три процента приходится на нефтегазовый сектор, а 43 процента — на промышленное производство, продолжил глава государства.
"То, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, не все, конечно, это невозможно сделать в один удар, но многое уже начинает производиться в России. Создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре", — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин заявил о развязывании конфликтов странами, теряющими статус гегемона
Вчера, 12:41

В мире формируется новая многополярная модель

В целом международные отношения переживают необратимые перемены, бывшие гегемоны постепенно утрачивают свое лидерство, отметил Путин.
«

"Конечно, прежде всего, связано с тенденциями в области мировой экономики — потому что это база, за которой следует все остальное. А тенденции такие, что страны так называемого "золотого миллиарда" постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Вместе с этим процессом в Азии и странах Глобального Юга растут объемы производства. Российский лидер напомнил, что объемы ВВП в странах БРИКС значительно выше, чем в странах G7.
Он констатировал, что тенденция экономического роста стран Азии и других частей мира сохраняется, и это объективный процесс, от которого никуда не деться.
За этим процессом следует формирование многополярной системы, заключил Путин.
Грузовик ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин готов поделиться с лидерами СНГ ситуацией с ходом спецоперации
Вчера, 12:15
 
СНГРоссияВладимир Путин
 
 
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