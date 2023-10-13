https://ria.ru/20231013/chteniya-1902600510.html

В Набережночелнинском педуниверситете проходят ежегодные Абрамовские чтения

В Набережночелнинском педуниверситете проходят ежегодные Абрамовские чтения - РИА Новости, 13.10.2023

В Набережночелнинском педуниверситете проходят ежегодные Абрамовские чтения

Седьмые всероссийские научные чтения "Слово в зеркале истории языка" (Абрамовские чтения) проходят в Набережночелнинском государственном педагогическом... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:56

2023-10-13T16:56

2023-10-13T16:57

год педагога и наставника

общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902593833_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_82b401a4e3ca157293248e8a83ebf8ed.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Седьмые всероссийские научные чтения "Слово в зеркале истории языка" (Абрамовские чтения) проходят в Набережночелнинском государственном педагогическом университете, сообщили в учебном заведении. Научные чтения собрали в смешанном формате участников из 8 регионов Российской Федерации (Донецкая Народная Республика, Москва, Московская область, Республика Татарстан, Республика Чувашия, Санкт-Петербург, Свердловская область, Томская область). В работе научных чтений принимают участие представители Университета Алжир 2 им. Абу Эль-Касема Саадаллаха (Алжирская Народная Демократическая Республика).Целью проведения традиционных Абрамовских чтений является осмысление и творческое развитие вопросов изучения языка в современном мире и сохранение лучших традиций отечественного филологического образования.Проведение мероприятия приурочено к Году педагога и наставника в Российской Федерации. История научных чтений непосредственно связана с выпускниками вуза, которые стали первыми инициаторами их проведения и продолжают лучшие педагогические традиции университета. Неофициальное название "Абрамовские чтения" связано с тем, что первые чтения были посвящены памяти исследователя русской словесности, историка языка, преподавателя филологического факультета Дины Николаевны Абрамовой (1953–2012)."Проведение таких мероприятий, посвящённых исследованию, преподаванию и популяризации русского языка, сейчас очень важно и значимо. Язык сохраняет в себе память об истории и культуре нашего народа. Именно поэтому нами выбрано главное направление научных чтений – история языка в слове и в тексте, главным образом в художественном. Я рад, что дело наших учителей продолжается и мы становимся его частью", – отметил один из организаторов научных чтений и учеников Дины Абрамовой, кандидат филологических наук, преподаватель Константин Калинин.Проведение научных чтений в этом году приурочено и к 100-летию доктора филологических наук, профессора, лауреата премии Правительства РФ в области образования, известного специалиста в области истории русского языка и стилистики Александра Ивановича Горшкова. В своем приветственном слове участникам научных чтений Александр Иванович подчеркнул: "Особенно значимо участие педагогов школ в работе научных чтений. Язык не существует сам по себе, он воплощён в конкретных текстах русской словесности, а каждое литературное произведение имеет языковую природу. Единство в изучении и преподавании языка и литературы позволит понять значение словесности в жизни каждого человека, научит использовать языковые средства в собственной устной и письменной речи".На пленарном заседании прозвучали доклады исследователей в области русского языка Набережночелнинского государственного педагогического университета, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) и Уральского федерального университета (Екатеринбург).Одним из ключевых направлений содержательной работы научных чтений является обсуждение вопросов, связанных с преподаванием русского языка как иностранного. Особое значение эта тема получает в связи с тем, что в 2023 году состоялось торжественной открытие Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Алжирской Народной Демократической Республике на базе Университета Алжир 2. Организатором Центра является Набережночелнинский государственный педагогический университет по поручению Министерства просвещения Российской Федерации.К работе научных чтений присоединились представители высших учебных заведений России, в том числе и из новых регионов. Доктор филологических наук, профессор, проректор по научной работе и инновационной деятельности Донецкого государственного педагогического университета Ирина Герасименко отмечает: "В последние годы в нашем регионе вопросы изучения русского языка являются одним из приоритетных направлений в образовательном пространстве. С 2021 года преподаватели, аспиранты и магистранты нашего вуза ежегодно принимают участие в работе научных чтений "Слово в зеркале истории языка и представляют своё исследование широкому кругу российских ученых".Работа научных чтений продолжится на секционных заседаниях, посвящённым широкому кругу вопросов изучения и преподавания русского языка и литературы в России и за рубежом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование