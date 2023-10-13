В Набережночелнинском педуниверситете проходят ежегодные Абрамовские чтения
© Набережночелнинский государственный педагогический университетVII Всероссийские научные чтения "Слово в зеркале истории языка" (Абрамовские чтения)
© Набережночелнинский государственный педагогический университет
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Седьмые всероссийские научные чтения "Слово в зеркале истории языка" (Абрамовские чтения) проходят в Набережночелнинском государственном педагогическом университете, сообщили в учебном заведении. Научные чтения собрали в смешанном формате участников из 8 регионов Российской Федерации (Донецкая Народная Республика, Москва, Московская область, Республика Татарстан, Республика Чувашия, Санкт-Петербург, Свердловская область, Томская область). В работе научных чтений принимают участие представители Университета Алжир 2 им. Абу Эль-Касема Саадаллаха (Алжирская Народная Демократическая Республика).
Целью проведения традиционных Абрамовских чтений является осмысление и творческое развитие вопросов изучения языка в современном мире и сохранение лучших традиций отечественного филологического образования.
© Набережночелнинский государственный педагогический университетVII Всероссийские научные чтения "Слово в зеркале истории языка" (Абрамовские чтения)
© Набережночелнинский государственный педагогический университет
VII Всероссийские научные чтения "Слово в зеркале истории языка" (Абрамовские чтения)
Проведение мероприятия приурочено к Году педагога и наставника в Российской Федерации. История научных чтений непосредственно связана с выпускниками вуза, которые стали первыми инициаторами их проведения и продолжают лучшие педагогические традиции университета. Неофициальное название "Абрамовские чтения" связано с тем, что первые чтения были посвящены памяти исследователя русской словесности, историка языка, преподавателя филологического факультета Дины Николаевны Абрамовой (1953–2012).
"Проведение таких мероприятий, посвящённых исследованию, преподаванию и популяризации русского языка, сейчас очень важно и значимо. Язык сохраняет в себе память об истории и культуре нашего народа. Именно поэтому нами выбрано главное направление научных чтений – история языка в слове и в тексте, главным образом в художественном. Я рад, что дело наших учителей продолжается и мы становимся его частью", – отметил один из организаторов научных чтений и учеников Дины Абрамовой, кандидат филологических наук, преподаватель Константин Калинин.
Проведение научных чтений в этом году приурочено и к 100-летию доктора филологических наук, профессора, лауреата премии Правительства РФ в области образования, известного специалиста в области истории русского языка и стилистики Александра Ивановича Горшкова. В своем приветственном слове участникам научных чтений Александр Иванович подчеркнул: "Особенно значимо участие педагогов школ в работе научных чтений. Язык не существует сам по себе, он воплощён в конкретных текстах русской словесности, а каждое литературное произведение имеет языковую природу. Единство в изучении и преподавании языка и литературы позволит понять значение словесности в жизни каждого человека, научит использовать языковые средства в собственной устной и письменной речи".
© Набережночелнинский государственный педагогический университетVII Всероссийские научные чтения "Слово в зеркале истории языка" (Абрамовские чтения)
© Набережночелнинский государственный педагогический университет
VII Всероссийские научные чтения "Слово в зеркале истории языка" (Абрамовские чтения)
На пленарном заседании прозвучали доклады исследователей в области русского языка Набережночелнинского государственного педагогического университета, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) и Уральского федерального университета (Екатеринбург).
Одним из ключевых направлений содержательной работы научных чтений является обсуждение вопросов, связанных с преподаванием русского языка как иностранного. Особое значение эта тема получает в связи с тем, что в 2023 году состоялось торжественной открытие Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Алжирской Народной Демократической Республике на базе Университета Алжир 2. Организатором Центра является Набережночелнинский государственный педагогический университет по поручению Министерства просвещения Российской Федерации.
© Набережночелнинский государственный педагогический университетVII Всероссийские научные чтения "Слово в зеркале истории языка" (Абрамовские чтения)
© Набережночелнинский государственный педагогический университет
VII Всероссийские научные чтения "Слово в зеркале истории языка" (Абрамовские чтения)
К работе научных чтений присоединились представители высших учебных заведений России, в том числе и из новых регионов. Доктор филологических наук, профессор, проректор по научной работе и инновационной деятельности Донецкого государственного педагогического университета Ирина Герасименко отмечает: "В последние годы в нашем регионе вопросы изучения русского языка являются одним из приоритетных направлений в образовательном пространстве. С 2021 года преподаватели, аспиранты и магистранты нашего вуза ежегодно принимают участие в работе научных чтений "Слово в зеркале истории языка и представляют своё исследование широкому кругу российских ученых".
Работа научных чтений продолжится на секционных заседаниях, посвящённым широкому кругу вопросов изучения и преподавания русского языка и литературы в России и за рубежом.