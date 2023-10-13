https://ria.ru/20231013/ataka-1902683708.html

МВД Франции связало атаку на лицей с палестино-израильским конфликтом

МВД Франции связало атаку на лицей с палестино-израильским конфликтом - РИА Новости, 14.10.2023

МВД Франции связало атаку на лицей с палестино-израильским конфликтом

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака на лицей, где погиб учитель, является следствием обострения ситуации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-13T22:24

2023-10-13T22:24

2023-10-14T09:53

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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака на лицей, где погиб учитель, является следствием обострения ситуации на Ближнем Востоке. "Согласно данным нашей разведки, к сожалению, есть связь с происходящим на Ближнем Востоке", - сказал он в эфире телеканала TF1. Ранее в офисе премьер-министра сообщили, что во Франции введен режим террористической угрозы. Дарманен призвал всех французов сохранять повышенную бдительность на фоне введения в стране максимального риска террористической опасности. "Когда мы переходим к такому уровню опасности, это означает, что все французы и все административные учреждения должны быть внимательны", - сказал он. По его словам, на помощь полиции и жандармерии будут отправлены несколько тысяч военных для наблюдения за торговыми центрами и другими общественными местами. В пятницу в районе 11.00 неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!" Один человек погиб, несколько других получили ранения. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавший был задержан в ходе полицейской операции. У другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, братом напавшего оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ). По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около 10 преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить в ноябре по делу о причастности к преступлению. Число случаев нападений с ножом значительно выросло во Франции за последние несколько лет. Французские СМИ ранее сообщали, что ежедневно в стране совершается более 120 подобных атак. В июне 2023 года широкий общественный резонанс вызвало нападение во французском Анси, жертвами которого стали шесть человек, в том числе и четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трех лет. Нападение совершил сириец, которому за несколько дней до атаки отказали во французских документах. Всех пострадавших удалось спасти. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231012/palestina-1902375387.html

https://ria.ru/20231013/napadenie-1902577304.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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израиль, россия, франция, жеральд дарманен, владимир путин, исламское государство, оон, хамас