https://ria.ru/20231013/arest-1902676852.html

В Карелии задержали подозреваемого в ограблении петербургского банка

В Карелии задержали подозреваемого в ограблении петербургского банка - РИА Новости, 13.10.2023

В Карелии задержали подозреваемого в ограблении петербургского банка

Мужчину, который, предположительно, похитил из банка в Петербурге 10 долларов, 880 евро и 500 тысяч рублей, задержали в Карелии спустя пять часов после... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T21:26

2023-10-13T21:26

2023-10-13T21:27

происшествия

санкт-петербург

россия

лахденпохья

ирина волк

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Мужчину, который, предположительно, похитил из банка в Петербурге 10 долларов, 880 евро и 500 тысяч рублей, задержали в Карелии спустя пять часов после преступления, сообщил портал "МВД Медиа". Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что в пятницу утром неизвестный ограбил отделение банка на улице Меркурьева, 5 в поселке Парголово. Под угрозой предмета, напоминающего пистолет, мужчина заставил менеджера банка передать ему 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов. Полиция начала поиски подозреваемого, который скрылся с места преступления. "Сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка получили информацию о том, что мужчина уехал на такси в сторону Карелии. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены его личность и местонахождение. Спустя пять часов после совершения противоправного деяния оперативники совместно с карельскими коллегами задержали подозреваемого по месту жительства в городе Лахденпохья Республики Карелия", - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении. У мужчины, которого в ближайшее время доставят в Петербург, при досмотре нашли похищенные деньги и пневматический пистолет. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое. По данным из открытых источников, на улице Меркурьева, 5 в Парголово находится отделение Сбербанка.

https://ria.ru/20231003/napadenie-1900286826.html

https://ria.ru/20230921/sud-1897702039.html

санкт-петербург

россия

лахденпохья

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происшествия, санкт-петербург, россия, лахденпохья, ирина волк, сбербанк россии