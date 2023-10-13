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В Карелии задержали подозреваемого в ограблении петербургского банка - РИА Новости, 13.10.2023
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21:26 13.10.2023 (обновлено: 21:27 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/arest-1902676852.html
В Карелии задержали подозреваемого в ограблении петербургского банка
В Карелии задержали подозреваемого в ограблении петербургского банка - РИА Новости, 13.10.2023
В Карелии задержали подозреваемого в ограблении петербургского банка
Мужчину, который, предположительно, похитил из банка в Петербурге 10 долларов, 880 евро и 500 тысяч рублей, задержали в Карелии спустя пять часов после... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T21:26
2023-10-13T21:27
происшествия
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Мужчину, который, предположительно, похитил из банка в Петербурге 10 долларов, 880 евро и 500 тысяч рублей, задержали в Карелии спустя пять часов после преступления, сообщил портал "МВД Медиа". Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что в пятницу утром неизвестный ограбил отделение банка на улице Меркурьева, 5 в поселке Парголово. Под угрозой предмета, напоминающего пистолет, мужчина заставил менеджера банка передать ему 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов. Полиция начала поиски подозреваемого, который скрылся с места преступления. "Сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка получили информацию о том, что мужчина уехал на такси в сторону Карелии. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены его личность и местонахождение. Спустя пять часов после совершения противоправного деяния оперативники совместно с карельскими коллегами задержали подозреваемого по месту жительства в городе Лахденпохья Республики Карелия", - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении. У мужчины, которого в ближайшее время доставят в Петербург, при досмотре нашли похищенные деньги и пневматический пистолет. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое. По данным из открытых источников, на улице Меркурьева, 5 в Парголово находится отделение Сбербанка.
https://ria.ru/20231003/napadenie-1900286826.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, лахденпохья, ирина волк, сбербанк россии
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Лахденпохья, Ирина Волк, Сбербанк России
В Карелии задержали подозреваемого в ограблении петербургского банка

МВД Медиа: в Карелии задержали подозреваемого в ограблении банка в Петербурге

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Мужчину, который, предположительно, похитил из банка в Петербурге 10 долларов, 880 евро и 500 тысяч рублей, задержали в Карелии спустя пять часов после преступления, сообщил портал "МВД Медиа".
Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что в пятницу утром неизвестный ограбил отделение банка на улице Меркурьева, 5 в поселке Парголово. Под угрозой предмета, напоминающего пистолет, мужчина заставил менеджера банка передать ему 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов. Полиция начала поиски подозреваемого, который скрылся с места преступления.
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"Сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка получили информацию о том, что мужчина уехал на такси в сторону Карелии. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены его личность и местонахождение. Спустя пять часов после совершения противоправного деяния оперативники совместно с карельскими коллегами задержали подозреваемого по месту жительства в городе Лахденпохья Республики Карелия", - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении.
У мужчины, которого в ближайшее время доставят в Петербург, при досмотре нашли похищенные деньги и пневматический пистолет. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.
По данным из открытых источников, на улице Меркурьева, 5 в Парголово находится отделение Сбербанка.
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