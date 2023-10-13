Суд арестовал петербургского краеведа по делу о реабилитации нацизма
Суд арестовал петербургского краеведа Витушкина по делу о реабилитации нацизма
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Дмитрия Витушкина по делу о реабилитации нацизма, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Витушкина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 354.1, частью 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма – ред.)", - говорится в сообщении.
Как отмечает судебная пресс-служба, Витушкин был задержан в четверг, в тот же день ему предъявили обвинение. Он арестован до 11 декабря.
Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила в пятницу о задержании по подозрению в реабилитации нацизма 39-летнего жителя Петербурга, не приводя его персональных данных.
По данным полиции, 17 декабря 2022 года мужчина, будучи администратором сообщества в одной из соцсетей, опубликовал в нем "комментарии с текстом, реабилитирующим нацизм, которые являются отрицанием и фальсификацией исторических фактов, установленных Международным трибуналом в Нюрнберге". В этом же сообществе он выложил комментарии, "дискредитирующие освобождение Ленинграда от фашистской блокады".
По данным из открытых источников, Витушкин одно время работал журналистом, в том числе и на радиостанциях, также он известен как краевед, экскурсовод и историк.