https://ria.ru/20231013/arest-1902675863.html

Суд арестовал петербургского краеведа по делу о реабилитации нацизма

Суд арестовал петербургского краеведа по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 13.10.2023

Суд арестовал петербургского краеведа по делу о реабилитации нацизма

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Дмитрия Витушкина по делу о реабилитации нацизма, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T21:21

2023-10-13T21:21

2023-10-13T21:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Дмитрия Витушкина по делу о реабилитации нацизма, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Октябрьский районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Витушкина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 354.1, частью 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма – ред.)", - говорится в сообщении. Как отмечает судебная пресс-служба, Витушкин был задержан в четверг, в тот же день ему предъявили обвинение. Он арестован до 11 декабря. Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила в пятницу о задержании по подозрению в реабилитации нацизма 39-летнего жителя Петербурга, не приводя его персональных данных. По данным полиции, 17 декабря 2022 года мужчина, будучи администратором сообщества в одной из соцсетей, опубликовал в нем "комментарии с текстом, реабилитирующим нацизм, которые являются отрицанием и фальсификацией исторических фактов, установленных Международным трибуналом в Нюрнберге". В этом же сообществе он выложил комментарии, "дискредитирующие освобождение Ленинграда от фашистской блокады". По данным из открытых источников, Витушкин одно время работал журналистом, в том числе и на радиостанциях, также он известен как краевед, экскурсовод и историк.

https://ria.ru/20230929/sud-1899562597.html

https://ria.ru/20231009/natsizm-1901614437.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинград