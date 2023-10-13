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Суд арестовал петербургского краеведа по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 13.10.2023
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21:21 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/arest-1902675863.html
Суд арестовал петербургского краеведа по делу о реабилитации нацизма
Суд арестовал петербургского краеведа по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 13.10.2023
Суд арестовал петербургского краеведа по делу о реабилитации нацизма
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Дмитрия Витушкина по делу о реабилитации нацизма, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T21:21
2023-10-13T21:21
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Дмитрия Витушкина по делу о реабилитации нацизма, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Октябрьский районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Витушкина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 354.1, частью 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма – ред.)", - говорится в сообщении. Как отмечает судебная пресс-служба, Витушкин был задержан в четверг, в тот же день ему предъявили обвинение. Он арестован до 11 декабря. Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила в пятницу о задержании по подозрению в реабилитации нацизма 39-летнего жителя Петербурга, не приводя его персональных данных. По данным полиции, 17 декабря 2022 года мужчина, будучи администратором сообщества в одной из соцсетей, опубликовал в нем "комментарии с текстом, реабилитирующим нацизм, которые являются отрицанием и фальсификацией исторических фактов, установленных Международным трибуналом в Нюрнберге". В этом же сообществе он выложил комментарии, "дискредитирующие освобождение Ленинграда от фашистской блокады". По данным из открытых источников, Витушкин одно время работал журналистом, в том числе и на радиостанциях, также он известен как краевед, экскурсовод и историк.
https://ria.ru/20230929/sud-1899562597.html
https://ria.ru/20231009/natsizm-1901614437.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинград
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград
Суд арестовал петербургского краеведа по делу о реабилитации нацизма

Суд арестовал петербургского краеведа Витушкина по делу о реабилитации нацизма

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Дмитрия Витушкина по делу о реабилитации нацизма, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Витушкина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 354.1, частью 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма – ред.)", - говорится в сообщении.
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Как отмечает судебная пресс-служба, Витушкин был задержан в четверг, в тот же день ему предъявили обвинение. Он арестован до 11 декабря.
Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила в пятницу о задержании по подозрению в реабилитации нацизма 39-летнего жителя Петербурга, не приводя его персональных данных.
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По данным полиции, 17 декабря 2022 года мужчина, будучи администратором сообщества в одной из соцсетей, опубликовал в нем "комментарии с текстом, реабилитирующим нацизм, которые являются отрицанием и фальсификацией исторических фактов, установленных Международным трибуналом в Нюрнберге". В этом же сообществе он выложил комментарии, "дискредитирующие освобождение Ленинграда от фашистской блокады".
По данным из открытых источников, Витушкин одно время работал журналистом, в том числе и на радиостанциях, также он известен как краевед, экскурсовод и историк.
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