https://ria.ru/20231013/arest-1902517386.html

Суд продлил арест Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде

Суд продлил арест Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде - РИА Новости, 13.10.2023

Суд продлил арест Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде

Суд в Грозном продлил на полгода арест обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Никите Журавелю, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:31

2023-10-13T13:31

2023-10-13T13:48

волгоград

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

грозный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873470694_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_1e479627929f996a5e8e857975922bba.jpg

ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости. Суд в Грозном продлил на полгода арест обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Никите Журавелю, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня в Висаитовском районном суде Грозного начался судебный процесс над Журавелем. Срок его ареста истекает 20 октября, и сторона обвинения попросила суд, поскольку недели для вынесения приговора не хватит, продлить меру пресечения еще на полгода."Ходатайство удовлетворить", - сказал судья.На заседании Журавель признал вину в сожжении священной книги, но не в хулиганстве. Он извинился перед мусульманами за свой поступок, заявив, что не знал, как для них важен Коран.Следующее судебное заседание назначено на 24 октября.В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая.Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний") и части 2 статьи 213 ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды") УК РФ.

https://ria.ru/20231013/kadyrov-1902477690.html

https://ria.ru/20230926/izbienie-1898711265.html

волгоград

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), грозный