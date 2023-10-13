Суд продлил арест Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде
Суд продлил на полгода арест обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Журавелю
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкНикита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда
Никита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости. Суд в Грозном продлил на полгода арест обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Никите Журавелю, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня в Висаитовском районном суде Грозного начался судебный процесс над Журавелем. Срок его ареста истекает 20 октября, и сторона обвинения попросила суд, поскольку недели для вынесения приговора не хватит, продлить меру пресечения еще на полгода.
"Ходатайство удовлетворить", - сказал судья.
На заседании Журавель признал вину в сожжении священной книги, но не в хулиганстве. Он извинился перед мусульманами за свой поступок, заявив, что не знал, как для них важен Коран.
Следующее судебное заседание назначено на 24 октября.
В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая.
Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний") и части 2 статьи 213 ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды") УК РФ.