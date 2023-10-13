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Суд продлил арест Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде - РИА Новости, 13.10.2023
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13:31 13.10.2023 (обновлено: 13:48 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/arest-1902517386.html
Суд продлил арест Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде
Суд продлил арест Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде - РИА Новости, 13.10.2023
Суд продлил арест Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде
Суд в Грозном продлил на полгода арест обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Никите Журавелю, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:31
2023-10-13T13:48
волгоград
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
грозный
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ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости. Суд в Грозном продлил на полгода арест обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Никите Журавелю, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня в Висаитовском районном суде Грозного начался судебный процесс над Журавелем. Срок его ареста истекает 20 октября, и сторона обвинения попросила суд, поскольку недели для вынесения приговора не хватит, продлить меру пресечения еще на полгода."Ходатайство удовлетворить", - сказал судья.На заседании Журавель признал вину в сожжении священной книги, но не в хулиганстве. Он извинился перед мусульманами за свой поступок, заявив, что не знал, как для них важен Коран.Следующее судебное заседание назначено на 24 октября.В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая.Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний") и части 2 статьи 213 ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды") УК РФ.
https://ria.ru/20231013/kadyrov-1902477690.html
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волгоград, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), грозный
Волгоград, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Грозный
Суд продлил арест Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде

Суд продлил на полгода арест обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Журавелю

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкНикита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда
Никита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Никита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости. Суд в Грозном продлил на полгода арест обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Никите Журавелю, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня в Висаитовском районном суде Грозного начался судебный процесс над Журавелем. Срок его ареста истекает 20 октября, и сторона обвинения попросила суд, поскольку недели для вынесения приговора не хватит, продлить меру пресечения еще на полгода.
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"Ходатайство удовлетворить", - сказал судья.
На заседании Журавель признал вину в сожжении священной книги, но не в хулиганстве. Он извинился перед мусульманами за свой поступок, заявив, что не знал, как для них важен Коран.
Следующее судебное заседание назначено на 24 октября.
В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая.
Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний") и части 2 статьи 213 ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды") УК РФ.
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