https://ria.ru/20231012/zapad-1902278031.html

Запад заигрывает с террористами, чтобы остаться гегемоном, заявил Нарышкин

Запад заигрывает с террористами, чтобы остаться гегемоном, заявил Нарышкин - РИА Новости, 12.10.2023

Запад заигрывает с террористами, чтобы остаться гегемоном, заявил Нарышкин

США и их союзники, заигрывая с террористами, идут ва-банк, пытаясь сохранить свое глобальное доминирование, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:27

2023-10-12T15:27

2023-10-12T15:27

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США и их союзники, заигрывая с террористами, идут ва-банк, пытаясь сохранить свое глобальное доминирование, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Эта деструктивная активность Запада хорошо известна, отметил Нарышкин, выступая в Баку на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Его слова приводит пресс-бюро СВР. "Более того, мы отчетливо видим тенденцию: как только в том или ином "проблемном" регионе наблюдаются признаки нормализации, англосаксы активизируют контакты с местными террористами и экстремистами. Яркий пример - Сирия", - отметил Нарышкин. "Столь беззастенчиво разыгрывая карту терроризма, экстремизма и этносепаратизма, США и их союзники, как представляется, идут ва-банк, ведь на кону - будущее мирового порядка. Это буквально игра с огнем", - подчеркнул Нарышкин. По его словам, "пример Афганистана наглядно показал: управляемость террористических группировок условна, в итоге они все равно выходят из-под контроля и начинают нести угрозу тем странам, которые их вооружали". "Обнадеживает то, что Запад больше не является главным и единственным субъектом международных отношений. Другие, более ответственные мировые и региональные игроки, объединившись, вполне способны противостоять американским и британским авантюрам и самостоятельно осуществлять урегулирование проблемных ситуаций", - добавил директор СВР. "Консолидация сил дает странам устойчивость и стратегическую глубину, столь необходимую в условиях нового передела мира и действительно сложного перехода от однополярного к многополярному состоянию", - подытожил Нарышкин.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

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сша, россия, баку, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире