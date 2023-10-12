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В ЛНР рассказали, как ВСУ покинули несколько опорных пунктов - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/vsu-1902170415.html
В ЛНР рассказали, как ВСУ покинули несколько опорных пунктов
В ЛНР рассказали, как ВСУ покинули несколько опорных пунктов - РИА Новости, 12.10.2023
В ЛНР рассказали, как ВСУ покинули несколько опорных пунктов
Украинские силы покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны на участке Синьковка-Петропавловка на купянском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:20
2023-10-12T08:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские силы покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны на участке Синьковка-Петропавловка на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Синьковка-Петропавловка ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) были вынуждены отойти от ранее занимаемых рубежей из-за натиска наших войск. Большая часть украинских подразделений утратила боеспособность", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что часть подразделений, потерявших свою боеспособность, срочно доукомплектовывалась необученным личным составом. В среду Минобороны РФ информировало, что на купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. В Минобороны указывали, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери противника составили до 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Гвоздика". В районе города Волчанск Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.
https://ria.ru/20231012/klescheevka-1902160143.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали, как ВСУ покинули несколько опорных пунктов

Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны на Купянском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские силы покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны на участке Синьковка-Петропавловка на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На участке Синьковка-Петропавловка ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) были вынуждены отойти от ранее занимаемых рубежей из-за натиска наших войск. Большая часть украинских подразделений утратила боеспособность", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Российские войска вклинились в оборону ВСУ под Донецком
05:04
Эксперт отметил, что часть подразделений, потерявших свою боеспособность, срочно доукомплектовывалась необученным личным составом.
В среду Минобороны РФ информировало, что на купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. В Минобороны указывали, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери противника составили до 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Гвоздика". В районе города Волчанск Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:57
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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