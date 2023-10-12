https://ria.ru/20231012/vsu-1902170415.html

В ЛНР рассказали, как ВСУ покинули несколько опорных пунктов

В ЛНР рассказали, как ВСУ покинули несколько опорных пунктов - РИА Новости, 12.10.2023

В ЛНР рассказали, как ВСУ покинули несколько опорных пунктов

Украинские силы покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны на участке Синьковка-Петропавловка на купянском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:20

2023-10-12T08:20

2023-10-12T08:20

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские силы покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны на участке Синьковка-Петропавловка на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Синьковка-Петропавловка ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) были вынуждены отойти от ранее занимаемых рубежей из-за натиска наших войск. Большая часть украинских подразделений утратила боеспособность", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что часть подразделений, потерявших свою боеспособность, срочно доукомплектовывалась необученным личным составом. В среду Минобороны РФ информировало, что на купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. В Минобороны указывали, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери противника составили до 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Гвоздика". В районе города Волчанск Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.

https://ria.ru/20231012/klescheevka-1902160143.html

луганская народная республика

харьковская область

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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины