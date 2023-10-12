https://ria.ru/20231012/vino-1902304786.html

Глава ФРиО предложил отменить лицензии на продажу российского вина

Глава ФРиО предложил отменить лицензии на продажу российского вина - РИА Новости, 12.10.2023

Глава ФРиО предложил отменить лицензии на продажу российского вина

Отмена лицензий на продажу российского вина в ресторанах позволит увеличить количество точек в стране, которые будут предлагать гостям этот отечественный... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:41

2023-10-12T16:41

2023-10-12T16:41

экономика

россия

сша

япония

игорь бухаров

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СОЧИ, 12 окт - РИА Новости. Отмена лицензий на продажу российского вина в ресторанах позволит увеличить количество точек в стране, которые будут предлагать гостям этот отечественный продукт, заявил РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров. "Контроль за российским виноделием очень жесткий. Считаю, что вообще не надо выдавать лицензии на вино, чтобы каждый смог продавать вино. Увеличится количество точек (ресторанов - ред.), которые смогут предложить своим гостям российское вино", - сказал Бухаров в кулуарах "Форума туристических территорий", комментируя идею отменить лицензии на продажу отечественного вина в российских ресторанах. Он также отметил, что повышение налога на импортный алкоголь - правильное решение, оно позволит развить отечественное виноделие. В ноябре 2022 года Федерация рестораторов и отельеров России уже предлагала выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино по сниженной цене или даже бесплатно. С 1 августа 2023 года размер ввозной пошлины на вино из недружественных стран повышен с 12,5% до 20%, при этом минимальная ставка не ниже 1,5 доллара за литр. Мера коснулась продукции из 49 стран, включая США, Японию и Евросоюз.

https://ria.ru/20231009/kuban-1901488029.html

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экономика, россия, сша, япония, игорь бухаров