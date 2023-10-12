Рейтинг@Mail.ru
Глава ФРиО предложил отменить лицензии на продажу российского вина - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/vino-1902304786.html
Глава ФРиО предложил отменить лицензии на продажу российского вина
Глава ФРиО предложил отменить лицензии на продажу российского вина - РИА Новости, 12.10.2023
Глава ФРиО предложил отменить лицензии на продажу российского вина
Отмена лицензий на продажу российского вина в ресторанах позволит увеличить количество точек в стране, которые будут предлагать гостям этот отечественный... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:41
2023-10-12T16:41
экономика
россия
сша
япония
игорь бухаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843721300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72b9cbeb74e3071542b46ff0c6b1a5f7.jpg
СОЧИ, 12 окт - РИА Новости. Отмена лицензий на продажу российского вина в ресторанах позволит увеличить количество точек в стране, которые будут предлагать гостям этот отечественный продукт, заявил РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров. "Контроль за российским виноделием очень жесткий. Считаю, что вообще не надо выдавать лицензии на вино, чтобы каждый смог продавать вино. Увеличится количество точек (ресторанов - ред.), которые смогут предложить своим гостям российское вино", - сказал Бухаров в кулуарах "Форума туристических территорий", комментируя идею отменить лицензии на продажу отечественного вина в российских ресторанах. Он также отметил, что повышение налога на импортный алкоголь - правильное решение, оно позволит развить отечественное виноделие. В ноябре 2022 года Федерация рестораторов и отельеров России уже предлагала выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино по сниженной цене или даже бесплатно. С 1 августа 2023 года размер ввозной пошлины на вино из недружественных стран повышен с 12,5% до 20%, при этом минимальная ставка не ниже 1,5 доллара за литр. Мера коснулась продукции из 49 стран, включая США, Японию и Евросоюз.
https://ria.ru/20231009/kuban-1901488029.html
россия
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843721300_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_911d494fa77699bbb5dc1ef3c68557be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, япония, игорь бухаров
Экономика, Россия, США, Япония, Игорь Бухаров
Глава ФРиО предложил отменить лицензии на продажу российского вина

Глава ФРиО предложил отменить лицензии на продажу вина из РФ для ресторанов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВина на полках в ресторане
Вина на полках в ресторане - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вина на полках в ресторане. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 12 окт - РИА Новости. Отмена лицензий на продажу российского вина в ресторанах позволит увеличить количество точек в стране, которые будут предлагать гостям этот отечественный продукт, заявил РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.
«
"Контроль за российским виноделием очень жесткий. Считаю, что вообще не надо выдавать лицензии на вино, чтобы каждый смог продавать вино. Увеличится количество точек (ресторанов - ред.), которые смогут предложить своим гостям российское вино", - сказал Бухаров в кулуарах "Форума туристических территорий", комментируя идею отменить лицензии на продажу отечественного вина в российских ресторанах.
Он также отметил, что повышение налога на импортный алкоголь - правильное решение, оно позволит развить отечественное виноделие.
В ноябре 2022 года Федерация рестораторов и отельеров России уже предлагала выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино по сниженной цене или даже бесплатно.
С 1 августа 2023 года размер ввозной пошлины на вино из недружественных стран повышен с 12,5% до 20%, при этом минимальная ставка не ниже 1,5 доллара за литр. Мера коснулась продукции из 49 стран, включая США, Японию и Евросоюз.
Посетительница на гастрономическом фестивале Черноморская винная неделя в Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Черноморская винная неделя на Кубани: магия места и вина
9 октября, 15:30
 
ЭкономикаРоссияСШАЯпонияИгорь Бухаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала