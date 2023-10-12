https://ria.ru/20231012/veter-1902395091.html

В Петербурге из-за сильного ветра пострадали два человека

В Петербурге из-за сильного ветра пострадали два человека - РИА Новости, 12.10.2023

В Петербурге из-за сильного ветра пострадали два человека

Две женщины пострадали в четверг в результате разгула непогоды в Петербурге, спасатели многократно выезжали для ликвидации последствий стихии, сообщает... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T22:32

2023-10-12T22:32

2023-10-12T22:32

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Две женщины пострадали в четверг в результате разгула непогоды в Петербурге, спасатели многократно выезжали для ликвидации последствий стихии, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. "По данным на 19.0­0 пожарно-спасательные подразделения со­вершили 76 выездов, связанных с ликвид­ацией последствий ра­згула стихии. Пострадали две женщины, шесть автомо­билей получили повреж­дения", - говорится в сообщении. Отмечается, что большинст­во выездов спасателей было связано с предотвращением угрозы или ликвидацией последствий падения деревье­в. Ранее сообщалось, что более 50 деревьев в парках упали из-за непогоды в Петербурге. А нагонное наводнение удалось предотвратить закрытием дамбы.

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург