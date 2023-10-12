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В Петербурге из-за сильного ветра пострадали два человека
В Петербурге из-за сильного ветра пострадали два человека - РИА Новости, 12.10.2023
В Петербурге из-за сильного ветра пострадали два человека
Две женщины пострадали в четверг в результате разгула непогоды в Петербурге, спасатели многократно выезжали для ликвидации последствий стихии, сообщает... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T22:32
2023-10-12T22:32
2023-10-12T22:32
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Две женщины пострадали в четверг в результате разгула непогоды в Петербурге, спасатели многократно выезжали для ликвидации последствий стихии, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. "По данным на 19.00 пожарно-спасательные подразделения совершили 76 выездов, связанных с ликвидацией последствий разгула стихии. Пострадали две женщины, шесть автомобилей получили повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что большинство выездов спасателей было связано с предотвращением угрозы или ликвидацией последствий падения деревьев. Ранее сообщалось, что более 50 деревьев в парках упали из-за непогоды в Петербурге. А нагонное наводнение удалось предотвратить закрытием дамбы.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге из-за сильного ветра пострадали два человека
МЧС: в Петербурге из-за сильного ветра пострадали две женщины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости.
Две женщины пострадали в четверг в результате разгула непогоды в Петербурге, спасатели многократно выезжали для ликвидации последствий стихии, сообщает пресс-служба
ГУМЧС по городу.
"По данным на 19.00 пожарно-спасательные подразделения совершили 76 выездов, связанных с ликвидацией последствий разгула стихии. Пострадали две женщины, шесть автомобилей получили повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство выездов спасателей было связано с предотвращением угрозы или ликвидацией последствий падения деревьев.
Ранее сообщалось, что более 50 деревьев в парках упали из-за непогоды в Петербурге. А нагонное наводнение удалось предотвратить закрытием дамбы.
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