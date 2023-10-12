https://ria.ru/20231012/valyuta-1902156053.html

Иран одобрил идею создания между странами БРИКС единой валюты

Иран одобрил идею создания между странами БРИКС единой валюты - РИА Новости, 12.10.2023

Иран одобрил идею создания между странами БРИКС единой валюты

Иран всецело одобряет идею создания единой валютной единицы между членами-государствами БРИКС, однако для этого нужно подготовить необходимую банковскую... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T03:04

2023-10-12T03:04

2023-10-12T03:04

иран

бразилия

россия

брикс

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ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Иран всецело одобряет идею создания единой валютной единицы между членами-государствами БРИКС, однако для этого нужно подготовить необходимую банковскую инфраструктуру и заключить ряд валютных соглашений, заявил в интервью РИА Новости замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани."Иран полностью разделяет идею заключения валютных соглашений со странами БРИКС, а также создания единой валюты организации, Иран полностью готов к этому", - сказал Роухани.Однако, по словам иранского чиновника, прежде чем перейти к созданию единой валюты, странам БРИКС необходимо урегулировать свой торговый баланс в любой другой валюте, например в долларе, при этом объем импорта и экспорта рассчитать уже в своих национальных валютах."Следующим шагом, на мой взгляд, является переход к единой валюте... задача создания которой разбивается на ряд этапов. Если мы говорим о единой валюте, как евро, например, - то это потребует очень серьезной инфраструктуры и платформ в банковской сфере, в бюджетной сфере. Поэтому я думаю, что сейчас нам нужно планировать более широкое использование двустороннего и многостороннего валютного соглашения между странами-членами БРИКС", - считает замглавы министерства экономики Ирана.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.

https://ria.ru/20231011/argentina-1901898833.html

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иран, бразилия, россия, брикс