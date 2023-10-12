https://ria.ru/20231012/ukraine-1902367374.html

СМИ: Украина вошла в десятку стран с самым высоким уровнем безработицы

СМИ: Украина вошла в десятку стран с самым высоким уровнем безработицы - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: Украина вошла в десятку стран с самым высоким уровнем безработицы

Украина входит в десять стран мира с самым высоким уровнем безработицы, сообщает в четверг украинский аналитический портал "Слово и дело". РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:49

2023-10-12T19:49

2023-10-12T19:49

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юар

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина входит в десять стран мира с самым высоким уровнем безработицы, сообщает в четверг украинский аналитический портал "Слово и дело". "Украина теперь входит в десятку стран с самыми высокими показателями безработицы: в прошлом году нетрудоустроенными были 21,1% населения страны, по данным Нацбанка, это максимум с 2010 года", - говорится в сообщении. По данным издания, Украина замыкает десятку стран с высоким показателем безработицы. Лидером является ЮАР, где официальный уровень безработицы в стране составляет 32,6%, далее идут Ангола – 29,6% безработных, Джибути – 27,9%, Ботсвана – 25,4%, Палестина - 24,7%, Эсватини – 24,4%, Иордания 22,3%, Республика Конго – 21,8%, и Габон – 21,5% безработных среди населения. По прогнозам украинского минэкономики, уровень безработицы снизится в этом году до 19%, в 2024 – 2025 годах - до 16,9%. В начале мая этого года в Нацбанке Украины заявляли, что каждый пятый украинец находится в поисках работы.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html

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в мире, украина, юар, ангола