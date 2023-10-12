https://ria.ru/20231012/ukraina-1902338806.html

"Это неизбежно". В США пришли в ужас из-за катастрофы на Украине

"Это неизбежно". В США пришли в ужас из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 12.10.2023

"Это неизбежно". В США пришли в ужас из-за катастрофы на Украине

Российские войска обладают необходимыми ресурсами, чтобы легко перейти в наступление на украинском театре военных действий, заявил бывший американский разведчик РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:04

2023-10-12T18:04

2023-10-12T22:09

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские войска обладают необходимыми ресурсами, чтобы легко перейти в наступление на украинском театре военных действий, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что это неизбежно. <…> Мы находимся в точке, когда русские начнут медленно и тщательно продвигаться вперед", — сказал он.По мнению эксперта, уже очевидно, что ВСУ потерпели поражение. Он обратил внимание, что их контрнаступление не увенчалось успехом и пошло не по плану, и допустил, что в ближайшее время оно может полностью остановиться.При этом Шаффер заметил, что российские войска готовы вновь перехватить инициативу и располагают необходимыми резервами для начала наступательной операции в обозримом будущем.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231012/putin-1902320710.html

https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902272757.html

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в мире, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато