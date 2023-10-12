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Южная Корея планирует выделить Украине 50 миллионов долларов - РИА Новости, 12.10.2023
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13:14 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902232709.html
Южная Корея планирует выделить Украине 50 миллионов долларов
Южная Корея планирует выделить Украине 50 миллионов долларов - РИА Новости, 12.10.2023
Южная Корея планирует выделить Украине 50 миллионов долларов
Южная Корея планирует выделить 50 миллионов долларов США на специальную программу Всемирного банка для восстановления Украины, заявил вице-премьер страны Чху... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:14
2023-10-12T13:14
украина
южная корея
сша
всемирный банк
мвф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Южная Корея планирует выделить 50 миллионов долларов США на специальную программу Всемирного банка для восстановления Украины, заявил вице-премьер страны Чху Гён Хо в ходе круглого стола по помощи Украине, прошедшего в преддверии встречи министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" и годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Мараккеше. "Что касается Украины, которая ставит себе целью национальное восстановление, то тут важную роль будут играть не только финансовая поддержка, но и знания и технологии... Мы планируем выделить для специального фонда Всемирного банка для помощи Украине (SPUR) 50 миллионов долларов", - цитирует его слова агентство Рёнхап. Специальная программа для восстановления Украины и Молдавии (SPUR) была запущена Международной ассоциацией развития, входящей в группу Всемирного банка, в мае этого года в рамках усилий по восполнению средств на финансирование программ развития беднейших стран. Она призвана помочь с справиться с "продолжающимися и далеко идущими социальными и экономическими последствиями вторжения как для Украины, так и для соседней Молдавии, которая принимает украинских беженцев". Южнокорейский вице-премьер также выразил желание присоединиться к Многоинституциональной координационной платформе доноров (MDCP), запущенной странами "Большой семерки" в декабре 2022 года, и попросил Украину поддержать эту инициативу. На отдельной встрече с украинским министром финансов Сергеем Марченко Чху Гён Хо вновь попросил ускорить заключение рамочного соглашения по выделению 2,3 миллиарда долларов из южнокорейского Фонда внешнеэкономического сотрудничества (EDCF), подчеркнув, что "южнокорейский опыт, знания и технологии и при соединении с волей украинского народа к восстановлению могут дать большой результат". Вице-премьер также встретился с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой, который отметил что участие южнокорейских компаний и персонала очень поможет восстановлению Украины. Южная Корея и Украина в сентябре заключили соглашение о предоставлении Киеву 2,3 миллиарда долларов США для поддержки участия южнокорейских компаний в проектах послевоенного восстановления страны. Предполагается, что Сеул безвозмездно предоставит Украине 300 миллионов долларов в следующем году по линии международных организаций, а еще 2 миллиарда долларов начнет выдавать с 2025 года через EDCF в виде низкопроцентных займов. Однако, согласно пояснениям южнокорейского министерства финансов, непосредственному выделению денег под проекты восстановления должно предшествовать рамочное соглашение, определяющее общие параметры проектов и условия финансирования.
https://ria.ru/20231011/pomosch-1902114025.html
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украина
южная корея
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украина, южная корея, сша, всемирный банк, мвф
Украина, Южная Корея, США, Всемирный банк, МВФ
Южная Корея планирует выделить Украине 50 миллионов долларов

Южная Корея хочет выделить Украине 50 млн долларов по линии Всемирного банка

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Южная Корея планирует выделить 50 миллионов долларов США на специальную программу Всемирного банка для восстановления Украины, заявил вице-премьер страны Чху Гён Хо в ходе круглого стола по помощи Украине, прошедшего в преддверии встречи министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" и годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Мараккеше.
"Что касается Украины, которая ставит себе целью национальное восстановление, то тут важную роль будут играть не только финансовая поддержка, но и знания и технологии... Мы планируем выделить для специального фонда Всемирного банка для помощи Украине (SPUR) 50 миллионов долларов", - цитирует его слова агентство Рёнхап.
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Специальная программа для восстановления Украины и Молдавии (SPUR) была запущена Международной ассоциацией развития, входящей в группу Всемирного банка, в мае этого года в рамках усилий по восполнению средств на финансирование программ развития беднейших стран. Она призвана помочь с справиться с "продолжающимися и далеко идущими социальными и экономическими последствиями вторжения как для Украины, так и для соседней Молдавии, которая принимает украинских беженцев".
Южнокорейский вице-премьер также выразил желание присоединиться к Многоинституциональной координационной платформе доноров (MDCP), запущенной странами "Большой семерки" в декабре 2022 года, и попросил Украину поддержать эту инициативу. На отдельной встрече с украинским министром финансов Сергеем Марченко Чху Гён Хо вновь попросил ускорить заключение рамочного соглашения по выделению 2,3 миллиарда долларов из южнокорейского Фонда внешнеэкономического сотрудничества (EDCF), подчеркнув, что "южнокорейский опыт, знания и технологии и при соединении с волей украинского народа к восстановлению могут дать большой результат". Вице-премьер также встретился с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой, который отметил что участие южнокорейских компаний и персонала очень поможет восстановлению Украины.
Южная Корея и Украина в сентябре заключили соглашение о предоставлении Киеву 2,3 миллиарда долларов США для поддержки участия южнокорейских компаний в проектах послевоенного восстановления страны. Предполагается, что Сеул безвозмездно предоставит Украине 300 миллионов долларов в следующем году по линии международных организаций, а еще 2 миллиарда долларов начнет выдавать с 2025 года через EDCF в виде низкопроцентных займов. Однако, согласно пояснениям южнокорейского министерства финансов, непосредственному выделению денег под проекты восстановления должно предшествовать рамочное соглашение, определяющее общие параметры проектов и условия финансирования.
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УкраинаЮжная КореяСШАВсемирный банкМВФ
 
 
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