https://ria.ru/20231012/ukraina-1902232709.html

Южная Корея планирует выделить Украине 50 миллионов долларов

Южная Корея планирует выделить Украине 50 миллионов долларов - РИА Новости, 12.10.2023

Южная Корея планирует выделить Украине 50 миллионов долларов

Южная Корея планирует выделить 50 миллионов долларов США на специальную программу Всемирного банка для восстановления Украины, заявил вице-премьер страны Чху... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:14

2023-10-12T13:14

2023-10-12T13:14

украина

южная корея

сша

всемирный банк

мвф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Южная Корея планирует выделить 50 миллионов долларов США на специальную программу Всемирного банка для восстановления Украины, заявил вице-премьер страны Чху Гён Хо в ходе круглого стола по помощи Украине, прошедшего в преддверии встречи министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" и годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Мараккеше. "Что касается Украины, которая ставит себе целью национальное восстановление, то тут важную роль будут играть не только финансовая поддержка, но и знания и технологии... Мы планируем выделить для специального фонда Всемирного банка для помощи Украине (SPUR) 50 миллионов долларов", - цитирует его слова агентство Рёнхап. Специальная программа для восстановления Украины и Молдавии (SPUR) была запущена Международной ассоциацией развития, входящей в группу Всемирного банка, в мае этого года в рамках усилий по восполнению средств на финансирование программ развития беднейших стран. Она призвана помочь с справиться с "продолжающимися и далеко идущими социальными и экономическими последствиями вторжения как для Украины, так и для соседней Молдавии, которая принимает украинских беженцев". Южнокорейский вице-премьер также выразил желание присоединиться к Многоинституциональной координационной платформе доноров (MDCP), запущенной странами "Большой семерки" в декабре 2022 года, и попросил Украину поддержать эту инициативу. На отдельной встрече с украинским министром финансов Сергеем Марченко Чху Гён Хо вновь попросил ускорить заключение рамочного соглашения по выделению 2,3 миллиарда долларов из южнокорейского Фонда внешнеэкономического сотрудничества (EDCF), подчеркнув, что "южнокорейский опыт, знания и технологии и при соединении с волей украинского народа к восстановлению могут дать большой результат". Вице-премьер также встретился с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой, который отметил что участие южнокорейских компаний и персонала очень поможет восстановлению Украины. Южная Корея и Украина в сентябре заключили соглашение о предоставлении Киеву 2,3 миллиарда долларов США для поддержки участия южнокорейских компаний в проектах послевоенного восстановления страны. Предполагается, что Сеул безвозмездно предоставит Украине 300 миллионов долларов в следующем году по линии международных организаций, а еще 2 миллиарда долларов начнет выдавать с 2025 года через EDCF в виде низкопроцентных займов. Однако, согласно пояснениям южнокорейского министерства финансов, непосредственному выделению денег под проекты восстановления должно предшествовать рамочное соглашение, определяющее общие параметры проектов и условия финансирования.

https://ria.ru/20231011/pomosch-1902114025.html

https://ria.ru/20231011/fond-1902007781.html

украина

южная корея

сша

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украина, южная корея, сша, всемирный банк, мвф