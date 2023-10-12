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Несколько дней. В США назвали крупный город, который может отойти к России - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 12.10.2023 (обновлено: 12:15 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902217628.html
Несколько дней. В США назвали крупный город, который может отойти к России
Несколько дней. В США назвали крупный город, который может отойти к России - РИА Новости, 12.10.2023
Несколько дней. В США назвали крупный город, который может отойти к России
Российская армия может в течение нескольких дней освободить Харьков, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:11
2023-10-12T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российская армия может в течение нескольких дней освободить Харьков, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Главный вопрос в том, что собираются делать русские. Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев. Почему они этого не делают, остается только догадываться, но они в состоянии это осуществить", — сказал он. По его мнению, украинская армия находится на искусственном жизнеобеспечении."Мы поставляем ей практически все. Мы платим их бюрократам, мы платим их военнослужащим", — заключил Макгрегор. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902177001.html
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в мире, харьков, киев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
Несколько дней. В США назвали крупный город, который может отойти к России

Полковник Макгрегор: ВС России могут за несколько дней освободить Харьков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российская армия может в течение нескольких дней освободить Харьков, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Главный вопрос в том, что собираются делать русские. Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев. Почему они этого не делают, остается только догадываться, но они в состоянии это осуществить", — сказал он.
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По его мнению, украинская армия находится на искусственном жизнеобеспечении.
"Мы поставляем ей практически все. Мы платим их бюрократам, мы платим их военнослужащим", — заключил Макгрегор.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковКиевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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