https://ria.ru/20231012/ukraina-1902217628.html

Несколько дней. В США назвали крупный город, который может отойти к России

Несколько дней. В США назвали крупный город, который может отойти к России - РИА Новости, 12.10.2023

Несколько дней. В США назвали крупный город, который может отойти к России

Российская армия может в течение нескольких дней освободить Харьков, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:11

2023-10-12T12:11

2023-10-12T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

киев

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российская армия может в течение нескольких дней освободить Харьков, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Главный вопрос в том, что собираются делать русские. Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев. Почему они этого не делают, остается только догадываться, но они в состоянии это осуществить", — сказал он. По его мнению, украинская армия находится на искусственном жизнеобеспечении."Мы поставляем ей практически все. Мы платим их бюрократам, мы платим их военнослужащим", — заключил Макгрегор. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902177001.html

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902174005.html

харьков

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, киев, вооруженные силы украины, украина