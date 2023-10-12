https://ria.ru/20231012/ukraina-1902174005.html

"Они повсюду". Зеленскому сообщили о катастрофе на передовой

"Они повсюду". Зеленскому сообщили о катастрофе на передовой - РИА Новости, 12.10.2023

"Они повсюду". Зеленскому сообщили о катастрофе на передовой

Российские войска прорывают линии обороны ВСУ и могут создать "котел" для украинских военных, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:52

2023-10-12T08:52

2023-10-12T09:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233979_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_08495e42c2487d433848e33a8906ee2c.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские войска прорывают линии обороны ВСУ и могут создать "котел" для украинских военных, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector. "Украинская армия прямо сейчас разваливается. Прямо сейчас. Россия совершает прорывы. Они совершают прорывы повсюду. У украинцев уже никого не осталось, чтобы заткнуть дыры. Мы прямо сейчас наблюдаем крах. И это лучшая демонстрация силы, которая нужна России", — отметил эксперт. По его мнению, Москва подала прямой сигнал НАТО и Западу. "Наша армия больше. Наша армия лучше. Мы подготовлены, мы закалены в боях. А все вы, жирные, жрущие пончики американцы и немцы, ничего не добьетесь", — сказал Риттер. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231012/ukraintsy-1902156887.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина