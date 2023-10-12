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"Они повсюду". Зеленскому сообщили о катастрофе на передовой - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 12.10.2023 (обновлено: 09:57 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902174005.html
"Они повсюду". Зеленскому сообщили о катастрофе на передовой
"Они повсюду". Зеленскому сообщили о катастрофе на передовой - РИА Новости, 12.10.2023
"Они повсюду". Зеленскому сообщили о катастрофе на передовой
Российские войска прорывают линии обороны ВСУ и могут создать "котел" для украинских военных, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:52
2023-10-12T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские войска прорывают линии обороны ВСУ и могут создать "котел" для украинских военных, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector. &quot;Украинская армия прямо сейчас разваливается. Прямо сейчас. Россия совершает прорывы. Они совершают прорывы повсюду. У украинцев уже никого не осталось, чтобы заткнуть дыры. Мы прямо сейчас наблюдаем крах. И это лучшая демонстрация силы, которая нужна России&quot;, — отметил эксперт. По его мнению, Москва подала прямой сигнал НАТО и Западу. "Наша армия больше. Наша армия лучше. Мы подготовлены, мы закалены в боях. А все вы, жирные, жрущие пончики американцы и немцы, ничего не добьетесь", — сказал Риттер. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
"Они повсюду". Зеленскому сообщили о катастрофе на передовой

Экс-разведчик Риттер: ВСУ разваливаются под натиском российских военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские войска прорывают линии обороны ВСУ и могут создать "котел" для украинских военных, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.
«

"Украинская армия прямо сейчас разваливается. Прямо сейчас. Россия совершает прорывы. Они совершают прорывы повсюду. У украинцев уже никого не осталось, чтобы заткнуть дыры. Мы прямо сейчас наблюдаем крах. И это лучшая демонстрация силы, которая нужна России", — отметил эксперт.

По его мнению, Москва подала прямой сигнал НАТО и Западу.

"Наша армия больше. Наша армия лучше. Мы подготовлены, мы закалены в боях. А все вы, жирные, жрущие пончики американцы и немцы, ничего не добьетесь", — сказал Риттер.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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