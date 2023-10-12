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Власти Тынды передали землякам в зоне СВО автомобиль "УАЗ" - РИА Новости, 12.10.2023
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Надежные люди
 
07:02 12.10.2023 (обновлено: 07:31 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/uaz-1902164818.html
Власти Тынды передали землякам в зоне СВО автомобиль "УАЗ"
Власти Тынды передали землякам в зоне СВО автомобиль "УАЗ" - РИА Новости, 12.10.2023
Власти Тынды передали землякам в зоне СВО автомобиль "УАЗ"
Автомобиль "УАЗ" передан участникам СВО из Амурской области, по их просьбе машину с хорошей проходимостью предоставила местная компания, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:02
2023-10-12T07:31
надежные люди
тында
амурская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общество
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ЯКУТСК, 12 окт - РИА Новости. Автомобиль "УАЗ" передан участникам СВО из Амурской области, по их просьбе машину с хорошей проходимостью предоставила местная компания, сообщает пресс-служба администрации города Тында. Просьба участников специальной военной операции из города Тында не осталась без внимания. Они попросили направить автомобиль с хорошей проходимостью. "На просьбу бойцов откликнулась тындинская компания ООО "Магистраль" в лице генерального директора Константина Рудницкого. Нашим мобилизованным землякам был передан автомобиль УАЗ 2008 года выпуска. Автомобиль дополнительно укомплектован запасными частями и смазочными материалами", - рассказали в пресс-службе. Как отметили городские власти, поддержка земляков очень важна. "УАЗ проедет везде - по грунтовке, снегу, грязи, лужам. Он прост в обслуживании и в ремонте. Верим в наших военнослужащих и ждем их с Победой", - говорится в сообщении.
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тында, амурская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество
Надежные люди, Тында, Амурская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общество
Власти Тынды передали землякам в зоне СВО автомобиль "УАЗ"

Власти Тынды из Амурской области передали землякам в зоне СВО автомобиль "УАЗ"

© Telegram-канал администрации города ТындыАвтомобиль "УАЗ", отправленный в зону СВО администрацией Тынды
Автомобиль УАЗ, отправленный в зону СВО администрацией Тынды
© Telegram-канал администрации города Тынды
Автомобиль "УАЗ", отправленный в зону СВО администрацией Тынды
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ЯКУТСК, 12 окт - РИА Новости. Автомобиль "УАЗ" передан участникам СВО из Амурской области, по их просьбе машину с хорошей проходимостью предоставила местная компания, сообщает пресс-служба администрации города Тында.
Просьба участников специальной военной операции из города Тында не осталась без внимания. Они попросили направить автомобиль с хорошей проходимостью.
"На просьбу бойцов откликнулась тындинская компания ООО "Магистраль" в лице генерального директора Константина Рудницкого. Нашим мобилизованным землякам был передан автомобиль УАЗ 2008 года выпуска. Автомобиль дополнительно укомплектован запасными частями и смазочными материалами", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили городские власти, поддержка земляков очень важна. "УАЗ проедет везде - по грунтовке, снегу, грязи, лужам. Он прост в обслуживании и в ремонте. Верим в наших военнослужащих и ждем их с Победой", - говорится в сообщении.
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Надежные людиТындаАмурская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Общество
 
 
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