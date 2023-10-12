https://ria.ru/20231012/transport-1902203244.html

Регионы России получили более тысячи единиц транспорта по программе ИБК

Регионы России получили более тысячи единиц транспорта по программе ИБК - РИА Новости, 12.10.2023

Регионы России получили более тысячи единиц транспорта по программе ИБК

Правительство России проводит системную работу по развитию транспортной инфраструктуры регионов, обновление парка общественного транспорта предусмотрено в том... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:07

2023-10-12T11:07

2023-10-12T11:07

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

челябинская область

россия

фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Правительство России проводит системную работу по развитию транспортной инфраструктуры регионов, обновление парка общественного транспорта предусмотрено в том числе с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. "Комфортное и эффективное транспортное обслуживание является важным аспектом для поддержания качества жизни граждан и экономического роста регионов. Эта работа повышает удобство перевозок, снижая издержки и время на поездки, улучшает городское и пригородное сообщения. Развитию транспортной инфраструктуры в том числе способствует программа инфраструктурных бюджетных кредитов, по которой с 2022 года регионы уже получили 1134 единицы общественного транспорта. Это 442 автобуса, 159 троллейбусов, 116 трамваев, 408 вагонов метро и девять составов Московских центральных диаметров", – приводятся слова Хуснуллина в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором программы ИБК. По словам вице-премьера, до конца этого года в субъекты России направят еще 350 транспортных средств. В общей сложности благодаря ИБК в регионы будет поставлено около 1,85 тысячи единиц общественного транспорта. "К настоящему времени данная программа исполнена уже более чем на 60%. Наибольшее количество машин с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов поставлено в Москву, Челябинскую область и Санкт-Петербург. Только за девять месяцев этого года регионы получили 343 единицы общественного транспорта. Кроме того, уже начались поставки автобусов за счет специальных казначейских кредитов. Оба инструмента разработаны для повышения уровня жизни граждан", – подчеркнул генеральный директор ППК "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов. Инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов выполняет задачи социально-экономической инициативы правительства "Инфраструктурное меню". С привлечением ИБК регионы создают дорожную, транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру. Механизм ИБК оказался настолько востребованным, что весной этого года решением правительства РФ лимит инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) увеличили до 1,315 триллиона рублей. "Данный инструмент финансирования инженерной, социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры уже доказал свою эффективность. Увеличение лимита на 315 миллиардов позволит реализовать новые проекты на всей территории страны, в том числе в новых субъектах", – уверен Хуснуллин. Как подчеркнули в ФРТ, успешность проекта отмечают и эксперты. По их оценке, благодаря проекту удалось сформировать прозрачную систему распределения федеральных средств для оказания помощи по наиболее востребованным направлениям строительства объектов инфраструктуры.

https://ria.ru/20231004/avtobusy-1900470174.html

челябинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, челябинская область, россия, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)