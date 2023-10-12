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Минниханов: Татарстан продолжает лидировать в РФ по производству молока - РИА Новости, 12.10.2023
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Республика Татарстан
 
18:54 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/tatarstan-1902355477.html
Минниханов: Татарстан продолжает лидировать в РФ по производству молока
Минниханов: Татарстан продолжает лидировать в РФ по производству молока - РИА Новости, 12.10.2023
Минниханов: Татарстан продолжает лидировать в РФ по производству молока
Татарстан остается лидером в РФ по производству молока, второй год подряд надои молока превышают два миллиона тонн, сообщил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:54
2023-10-12T18:54
республика татарстан
экономика
россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Татарстан остается лидером в РФ по производству молока, второй год подряд надои молока превышают два миллиона тонн, сообщил глава республики Рустам Минниханов. Минниханов в четверг принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, и поздравил аграриев республики. "Успешно работают наши животноводы – лидеры страны по производству молока. Второй год подряд надой молока превысит два миллиона тонн", - сказал Минниханов, поздравляя работников АПК. По информации главы Татарстана, в текущем году был собран достойный урожай зерна – 3,5 миллиона тонн, валовой сбор сахарной свеклы ожидается на уровне 1,5 миллиона тонн, собрано 790 тысяч тонн картофеля, 250 тысяч тонн овощей. Заготовлено достаточное количество кормов для продуктивной зимовки скота. Также будет произведено порядка 530 тысяч тонн мяса. "Благодаря вашему самоотверженному труду на столах наших граждан всегда есть свежие хлеб, молоко, мясо и овощи... Мы благодарны вам за ваш вклад в развитие сельского хозяйства и республики", - отметил Минниханов. В целом он подчеркнул, что агропромышленный комплекс республики активно развивается, поблагодарив за системную поддержку отрасли президента и правительство страны. По словам главы Татарстана, в республике продолжаются строительство и модернизация животноводческих объектов, зернотоков, элеваторов. Только за последние четыре года объем инвестиций превысил 150 миллиардов рублей. "В текущих условиях мы должны полностью обеспечивать наших граждан основными продуктами питания. Это вопрос продовольственной безопасности", - сказал Минниханов.
https://ria.ru/20231006/bespilotniki-1900945100.html
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экономика, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Россия, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Минниханов: Татарстан продолжает лидировать в РФ по производству молока

Минниханов: Татарстан продолжает лидировать в РФ по производству молока

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство молочной продукции
Производство молочной продукции - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство молочной продукции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Татарстан остается лидером в РФ по производству молока, второй год подряд надои молока превышают два миллиона тонн, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
Минниханов в четверг принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, и поздравил аграриев республики.
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"Успешно работают наши животноводы – лидеры страны по производству молока. Второй год подряд надой молока превысит два миллиона тонн", - сказал Минниханов, поздравляя работников АПК.
По информации главы Татарстана, в текущем году был собран достойный урожай зерна – 3,5 миллиона тонн, валовой сбор сахарной свеклы ожидается на уровне 1,5 миллиона тонн, собрано 790 тысяч тонн картофеля, 250 тысяч тонн овощей. Заготовлено достаточное количество кормов для продуктивной зимовки скота. Также будет произведено порядка 530 тысяч тонн мяса.
"Благодаря вашему самоотверженному труду на столах наших граждан всегда есть свежие хлеб, молоко, мясо и овощи... Мы благодарны вам за ваш вклад в развитие сельского хозяйства и республики", - отметил Минниханов.
В целом он подчеркнул, что агропромышленный комплекс республики активно развивается, поблагодарив за системную поддержку отрасли президента и правительство страны. По словам главы Татарстана, в республике продолжаются строительство и модернизация животноводческих объектов, зернотоков, элеваторов. Только за последние четыре года объем инвестиций превысил 150 миллиардов рублей.
"В текущих условиях мы должны полностью обеспечивать наших граждан основными продуктами питания. Это вопрос продовольственной безопасности", - сказал Минниханов.
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Республика ТатарстанЭкономикаРоссияРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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