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Правительство выделит средства на ускоренное строительство дорог в регионах - РИА Новости, 12.10.2023
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15:58 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/stroitelstvo-1902291974.html
Правительство выделит средства на ускоренное строительство дорог в регионах
Правительство выделит средства на ускоренное строительство дорог в регионах - РИА Новости, 12.10.2023
Правительство выделит средства на ускоренное строительство дорог в регионах
Правительство России выделит 60 миллиардов рублей на ускоренное финансирование строительства автодорожной инфраструктуры в российских регионах, заявил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:58
2023-10-12T15:58
экономика
россия
уфа
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство России выделит 60 миллиардов рублей на ускоренное финансирование строительства автодорожной инфраструктуры в российских регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению главы государства мы дополнительно направим в текущем году около 60 миллиардов рублей на опережающее финансирование десятков инфраструктурных проектов. Они все имеют особое значение для социально-экономического развития целого ряда регионов. Среди них - реконструкция моста в Орле, возведение нового выезда из Уфы, которые будут завершены еще до конца года, а также сооружение обходов Калининграда, Волгограда, Хасавюрта и Набережных Челнов. Работа на трассах по всей стране. Также ускорим и строительство объектов на дороге М-12 до Екатеринбурга, что позволит открыть все ее участки до конца следующего года", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ. Глава правительства отметил, что это позволит сделать города более комфортными и удобными.
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экономика, россия, уфа, михаил мишустин
Экономика, Россия, Уфа, Михаил Мишустин
Правительство выделит средства на ускоренное строительство дорог в регионах

Кабмин выделит средства на ускоренное строительство автодорожной инфраструктуры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство России выделит 60 миллиардов рублей на ускоренное финансирование строительства автодорожной инфраструктуры в российских регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению главы государства мы дополнительно направим в текущем году около 60 миллиардов рублей на опережающее финансирование десятков инфраструктурных проектов. Они все имеют особое значение для социально-экономического развития целого ряда регионов. Среди них - реконструкция моста в Орле, возведение нового выезда из Уфы, которые будут завершены еще до конца года, а также сооружение обходов Калининграда, Волгограда, Хасавюрта и Набережных Челнов. Работа на трассах по всей стране. Также ускорим и строительство объектов на дороге М-12 до Екатеринбурга, что позволит открыть все ее участки до конца следующего года", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
Глава правительства отметил, что это позволит сделать города более комфортными и удобными.
Челябинск - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
В Челябинске проверят качество дорог после заявления о трещинах и ямах
5 октября, 11:24
 
ЭкономикаРоссияУфаМихаил Мишустин
 
 
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