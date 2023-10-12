Российские военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ
МО РФ: ВС России поразили ангар с десантными катерами в Николаевской области
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота реактивной артиллерии ВС России в зоне проведения спецоперации
Работа реактивной артиллерии ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вооруженные силы поразили ангар с украинскими десантными катерами в Николаевской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ", — говорится в публикации ведомства.
Всего средствами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками и артиллерией поражены места скопления личного состава и военной техники в 129 районах.
Украинские военные используют беспилотные катера для атак на российских территориях. Так, на прошлой неделе ВСУ попытались атаковать Севастополь двумя безэкипажными судами, ВС России дроны ликвидировали.
Кроме того, в районе города Измаила Одесской области уничтожен склад военной техники ВСУ, а на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения украинских ВВС.
Средствами ПВО также перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбиты 39 БПЛА в окрестностях населенных пунктов Спорное и Пески ДНР, Белогоровка, Нырково ЛНР, Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе Запорожской области, Николаевка, Новая Каховка Херсонской области.