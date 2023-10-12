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Российские военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 12.10.2023 (обновлено: 15:14 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/spetsoperatsiya-1902258901.html
Российские военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ
Российские военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
Российские военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ
Вооруженные силы поразили ангар с украинскими десантными катерами в Николаевской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:30
2023-10-12T15:14
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вооруженные силы поразили ангар с украинскими десантными катерами в Николаевской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале."В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ", — говорится в публикации ведомства.Всего средствами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками и артиллерией поражены места скопления личного состава и военной техники в 129 районах.Кроме того, в районе города Измаила Одесской области уничтожен склад военной техники ВСУ, а на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения украинских ВВС.Средствами ПВО также перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбиты 39 БПЛА в окрестностях населенных пунктов Спорное и Пески ДНР, Белогоровка, Нырково ЛНР, Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе Запорожской области, Николаевка, Новая Каховка Херсонской области.
https://ria.ru/20231012/vs-1902256078.html
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николаевская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ

МО РФ: ВС России поразили ангар с десантными катерами в Николаевской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота реактивной артиллерии ВС России в зоне проведения спецоперации
Работа реактивной артиллерии ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости
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Работа реактивной артиллерии ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вооруженные силы поразили ангар с украинскими десантными катерами в Николаевской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ", — говорится в публикации ведомства.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
В районе Работино отразили две атаки ВСУ
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Всего средствами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками и артиллерией поражены места скопления личного состава и военной техники в 129 районах.

Украинские военные используют беспилотные катера для атак на российских территориях. Так, на прошлой неделе ВСУ попытались атаковать Севастополь двумя безэкипажными судами, ВС России дроны ликвидировали.

Кроме того, в районе города Измаила Одесской области уничтожен склад военной техники ВСУ, а на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения украинских ВВС.
Средствами ПВО также перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбиты 39 БПЛА в окрестностях населенных пунктов Спорное и Пески ДНР, Белогоровка, Нырково ЛНР, Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе Запорожской области, Николаевка, Новая Каховка Херсонской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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