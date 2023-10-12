https://ria.ru/20231012/spetsoperatsiya-1902258901.html

Российские военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ

Российские военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023

Российские военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ

Вооруженные силы поразили ангар с украинскими десантными катерами в Николаевской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:30

2023-10-12T14:30

2023-10-12T15:14

специальная военная операция на украине

николаевская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вооруженные силы поразили ангар с украинскими десантными катерами в Николаевской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале."В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ", — говорится в публикации ведомства.Всего средствами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками и артиллерией поражены места скопления личного состава и военной техники в 129 районах.Кроме того, в районе города Измаила Одесской области уничтожен склад военной техники ВСУ, а на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения украинских ВВС.Средствами ПВО также перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбиты 39 БПЛА в окрестностях населенных пунктов Спорное и Пески ДНР, Белогоровка, Нырково ЛНР, Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе Запорожской области, Николаевка, Новая Каховка Херсонской области.

https://ria.ru/20231012/vs-1902256078.html

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

николаевская область, вооруженные силы украины, безопасность