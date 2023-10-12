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Российские военные поразили три склада с оружием ВСУ за сутки - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 12.10.2023 (обновлено: 15:25 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/spetsoperatsiya-1902258105.html
Российские военные поразили три склада с оружием ВСУ за сутки
Российские военные поразили три склада с оружием ВСУ за сутки - РИА Новости, 12.10.2023
Российские военные поразили три склада с оружием ВСУ за сутки
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки поразили и уничтожили склады с оружием и боеприпасами ВСУ в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:28
2023-10-12T15:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
одесская область
полтавская область
безопасность
днепропетровская область
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки поразили и уничтожили склады с оружием и боеприпасами ВСУ в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в четверг в сводке Минобороны России."На аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. В районе города Измаил Одесской области поражен склад военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.
одесская область
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вооруженные силы украины, одесская область, полтавская область, безопасность, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Одесская область, Полтавская область, Безопасность, Днепропетровская область
Российские военные поразили три склада с оружием ВСУ за сутки

МО РФ: ВС России поразили склады ВСУ в Измаиле и на аэродромах Миргород и Днепр

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки поразили и уничтожили склады с оружием и боеприпасами ВСУ в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в четверг в сводке Минобороны России.
"На аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. В районе города Измаил Одесской области поражен склад военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныОдесская областьПолтавская областьБезопасностьДнепропетровская область
 
 
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