https://ria.ru/20231012/spetsoperatsiya-1902258105.html
Российские военные поразили три склада с оружием ВСУ за сутки
Российские военные поразили три склада с оружием ВСУ за сутки - РИА Новости, 12.10.2023
Российские военные поразили три склада с оружием ВСУ за сутки
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки поразили и уничтожили склады с оружием и боеприпасами ВСУ в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:28
2023-10-12T14:28
2023-10-12T15:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
одесская область
полтавская область
безопасность
днепропетровская область
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки поразили и уничтожили склады с оружием и боеприпасами ВСУ в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в четверг в сводке Минобороны России."На аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. В районе города Измаил Одесской области поражен склад военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, одесская область, полтавская область, безопасность, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Одесская область, Полтавская область, Безопасность, Днепропетровская область
Российские военные поразили три склада с оружием ВСУ за сутки
МО РФ: ВС России поразили склады ВСУ в Измаиле и на аэродромах Миргород и Днепр