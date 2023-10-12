https://ria.ru/20231012/spetsoperatsiya-1902258105.html

Российские военные поразили три склада с оружием ВСУ за сутки

Российские военные поразили три склада с оружием ВСУ за сутки - РИА Новости, 12.10.2023

Российские военные поразили три склада с оружием ВСУ за сутки

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки поразили и уничтожили склады с оружием и боеприпасами ВСУ в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:28

2023-10-12T14:28

2023-10-12T15:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

одесская область

полтавская область

безопасность

днепропетровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883230549_0:0:1790:1008_1920x0_80_0_0_8d9f526a17ebaf375a0e57d567dc8add.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки поразили и уничтожили склады с оружием и боеприпасами ВСУ в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в четверг в сводке Минобороны России."На аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. В районе города Измаил Одесской области поражен склад военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.

одесская область

полтавская область

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, одесская область, полтавская область, безопасность, днепропетровская область