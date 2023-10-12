https://ria.ru/20231012/shvetsiya-1902230698.html

Вован и Лексус поговорили с министрами обороны и иностранных дел Швеции

Вован и Лексус поговорили с министрами обороны и иностранных дел Швеции - РИА Новости, 12.10.2023

Вован и Лексус поговорили с министрами обороны и иностранных дел Швеции

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) в один день с розыгрышем МИД Финляндии пообщались также и с министрами иностранных дел и обороны... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:09

2023-10-12T13:09

2023-10-12T15:49

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финляндия

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алексей столяров (лексус)

владимир кузнецов (вован)

нато

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) в один день с розыгрышем МИД Финляндии пообщались также и с министрами иностранных дел и обороны Швеции, обсудив перспективы вступление страны в НАТО, рассказал РИА Новости Лексус, признавшись, что даже "обидно", что шведская сторона не организует расследования того, что чиновники "нам наговорили вчера". Ранее Лексус подтвердил РИА Новости, что в среду российские пранкеры разговаривали с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен от лица "африканского политика". Они обсудили ядерное оружие и его размещение на территории Финляндии, а также поставки вооружений Украине. МИД Финляндии отреагировал на это заявлением о начале расследования. Лексус отметил, что в разговоре с министром иностранных дел и министром обороны Швеции "мы говорили по поводу вступления Швеции в НАТО и по инцидентам о сожжении Корана". "Что министр иностранных дел, что министр обороны по сути одобрили сожжение Корана и сказали, что это законно, опять же, с точки зрения Швеции. И считают, что это никак не повлияет на их отношения с Турцией. Довольно самоуверенно, на наш взгляд", - сказал собеседник агентства. По его словам, "обидно, что МИД Швеции не проводит расследование так же активно, как и МИД Финляндии". "Потому что Швеция, наверное, как-то должна больше быть озабочена тому, что они нам наговорили вчера", - сказал Лексус.

https://ria.ru/20231012/prank-1902157662.html

https://ria.ru/20230427/ssha-1868099669.html

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в мире, швеция, финляндия, украина, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), нато