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Вован и Лексус поговорили с министрами обороны и иностранных дел Швеции - РИА Новости, 12.10.2023
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13:09 12.10.2023 (обновлено: 15:49 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/shvetsiya-1902230698.html
Вован и Лексус поговорили с министрами обороны и иностранных дел Швеции
Вован и Лексус поговорили с министрами обороны и иностранных дел Швеции - РИА Новости, 12.10.2023
Вован и Лексус поговорили с министрами обороны и иностранных дел Швеции
Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) в один день с розыгрышем МИД Финляндии пообщались также и с министрами иностранных дел и обороны... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:09
2023-10-12T15:49
в мире
швеция
финляндия
украина
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
нато
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) в один день с розыгрышем МИД Финляндии пообщались также и с министрами иностранных дел и обороны Швеции, обсудив перспективы вступление страны в НАТО, рассказал РИА Новости Лексус, признавшись, что даже "обидно", что шведская сторона не организует расследования того, что чиновники "нам наговорили вчера". Ранее Лексус подтвердил РИА Новости, что в среду российские пранкеры разговаривали с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен от лица "африканского политика". Они обсудили ядерное оружие и его размещение на территории Финляндии, а также поставки вооружений Украине. МИД Финляндии отреагировал на это заявлением о начале расследования. Лексус отметил, что в разговоре с министром иностранных дел и министром обороны Швеции "мы говорили по поводу вступления Швеции в НАТО и по инцидентам о сожжении Корана". "Что министр иностранных дел, что министр обороны по сути одобрили сожжение Корана и сказали, что это законно, опять же, с точки зрения Швеции. И считают, что это никак не повлияет на их отношения с Турцией. Довольно самоуверенно, на наш взгляд", - сказал собеседник агентства. По его словам, "обидно, что МИД Швеции не проводит расследование так же активно, как и МИД Финляндии". "Потому что Швеция, наверное, как-то должна больше быть озабочена тому, что они нам наговорили вчера", - сказал Лексус.
https://ria.ru/20231012/prank-1902157662.html
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в мире, швеция, финляндия, украина, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), нато
В мире, Швеция, Финляндия, Украина, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован), НАТО
Вован и Лексус поговорили с министрами обороны и иностранных дел Швеции

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с министрами обороны и иностранных дел Швеции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПранкеры Вован и Лексус
Пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пранкеры Вован и Лексус. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) в один день с розыгрышем МИД Финляндии пообщались также и с министрами иностранных дел и обороны Швеции, обсудив перспективы вступление страны в НАТО, рассказал РИА Новости Лексус, признавшись, что даже "обидно", что шведская сторона не организует расследования того, что чиновники "нам наговорили вчера".
Ранее Лексус подтвердил РИА Новости, что в среду российские пранкеры разговаривали с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен от лица "африканского политика". Они обсудили ядерное оружие и его размещение на территории Финляндии, а также поставки вооружений Украине. МИД Финляндии отреагировал на это заявлением о начале расследования.
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Лексус отметил, что в разговоре с министром иностранных дел и министром обороны Швеции "мы говорили по поводу вступления Швеции в НАТО и по инцидентам о сожжении Корана".
"Что министр иностранных дел, что министр обороны по сути одобрили сожжение Корана и сказали, что это законно, опять же, с точки зрения Швеции. И считают, что это никак не повлияет на их отношения с Турцией. Довольно самоуверенно, на наш взгляд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "обидно, что МИД Швеции не проводит расследование так же активно, как и МИД Финляндии". "Потому что Швеция, наверное, как-то должна больше быть озабочена тому, что они нам наговорили вчера", - сказал Лексус.
Председатель Совета управляющих Федеральным резервом США Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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