https://ria.ru/20231012/shtraf-1902334356.html

Невзорова* оштрафовали за непредоставление отчетов иноагента

Невзорова* оштрафовали за непредоставление отчетов иноагента - РИА Новости, 12.10.2023

Невзорова* оштрафовали за непредоставление отчетов иноагента

Журналист Невзоров* оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что он не предоставил Минюсту отчеты как иноагент, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:49

2023-10-12T17:49

2023-10-12T17:49

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Журналист Невзоров* оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что он не предоставил Минюсту отчеты как иноагент, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "В установленный законом срок Невзоров*, в соответствии с пп.1,3 и 6 ч.8 ст.9 ФЗ N°255- ФЗ не предоставил в уполномоченный орган соответствующие сведения (отчеты по формам). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба судов. В конце июля суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* за отсутствие маркировки сообщения пометкой об иноагентстве на 40 тысяч рублей. А в августе он был оштрафован на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти либо вражды после ролика на YouTube-канале.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230926/inoagenty-1898683343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия