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Невзорова* оштрафовали за непредоставление отчетов иноагента - РИА Новости, 12.10.2023
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17:49 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/shtraf-1902334356.html
Невзорова* оштрафовали за непредоставление отчетов иноагента
Невзорова* оштрафовали за непредоставление отчетов иноагента - РИА Новости, 12.10.2023
Невзорова* оштрафовали за непредоставление отчетов иноагента
Журналист Невзоров* оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что он не предоставил Минюсту отчеты как иноагент, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:49
2023-10-12T17:49
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Журналист Невзоров* оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что он не предоставил Минюсту отчеты как иноагент, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "В установленный законом срок Невзоров*, в соответствии с пп.1,3 и 6 ч.8 ст.9 ФЗ N°255- ФЗ не предоставил в уполномоченный орган соответствующие сведения (отчеты по формам). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба судов. В конце июля суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* за отсутствие маркировки сообщения пометкой об иноагентстве на 40 тысяч рублей. А в августе он был оштрафован на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти либо вражды после ролика на YouTube-канале.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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60
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
Невзорова* оштрафовали за непредоставление отчетов иноагента

Невзорова оштрафовали на 40 тысяч рублей за непредоставление отчетов иноагента

© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)Александр Невзоров (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров (СМИ-иноагент)
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Журналист Невзоров* оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что он не предоставил Минюсту отчеты как иноагент, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"В установленный законом срок Невзоров*, в соответствии с пп.1,3 и 6 ч.8 ст.9 ФЗ N°255- ФЗ не предоставил в уполномоченный орган соответствующие сведения (отчеты по формам). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба судов.
В конце июля суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* за отсутствие маркировки сообщения пометкой об иноагентстве на 40 тысяч рублей. А в августе он был оштрафован на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти либо вражды после ролика на YouTube-канале.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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