https://ria.ru/20231012/shkoly-1902389758.html

Две еврейские школы в Лондоне закроются из-за роста антисемитизма

Две еврейские школы в Лондоне закроются из-за роста антисемитизма - РИА Новости, 12.10.2023

Две еврейские школы в Лондоне закроются из-за роста антисемитизма

Две еврейские школы в Лондоне приняли решение временно закрыть свои двери для учеников на фоне роста антисемитических инцидентов после обострения... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T21:48

2023-10-12T21:48

2023-10-12T21:53

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Две еврейские школы в Лондоне приняли решение временно закрыть свои двери для учеников на фоне роста антисемитических инцидентов после обострения палестино-израильского конфликта, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на письмо, разосланное учреждениями родителям. Ранее сообщалось, что число инцидентов, связанных с антисемитизмом, выросло в Британии в четыре раза после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. "Две еврейские школы на севере Лондона закрывают свои двери "в интересах безопасности наших драгоценных детей", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что учебные учреждения вновь откроются в понедельник. Многие школы также предупреждают учеников-евреев скрывать свою школьную форму из-за опасений "ответных атак" на фоне конфликта в Израиле, передаёт Sky News. Ранее сообщалось, что власти Великобритании выделят три миллиона фунтов на поддержание безопасности еврейских школ и синагог в стране. Средства пойдут на задействование дополнительного числа сотрудников службы охраны. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

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в мире, израиль, лондон, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году