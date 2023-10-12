https://ria.ru/20231012/rf-1902295580.html

Совфед рассмотрит поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях

Совфед рассмотрит поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях - РИА Новости, 12.10.2023

Совфед рассмотрит поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях

Совфед намерен на заседании 25 октября рассмотреть закон об отмене уведомления генсека СЕ о введении в РФ военного положения, сенаторы его поддержат, сказал РИА РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:12

2023-10-12T16:12

2023-10-12T16:22

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Совфед намерен на заседании 25 октября рассмотреть закон об отмене уведомления генсека СЕ о введении в РФ военного положения, сенаторы его поддержат, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Госдума в четверг приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений. "Планируем рассмотреть закон на заседании (Совета Федерации) 25 октября. Поддержим", - сказал Джабаров, отвечая на соответствующий вопрос агентства. "Мы вышли из Совета Европы, для нас эта организация чужая", - добавил он.

https://ria.ru/20231011/sovfed-1901947419.html

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политика, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, совет европы, госдума рф, общество