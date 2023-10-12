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В ЛНР сообщили об уничтожении российскими войсками пунктов управления ВСУ
В ЛНР сообщили об уничтожении российскими войсками пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
В ЛНР сообщили об уничтожении российскими войсками пунктов управления ВСУ
Российская армия уничтожила передовые пункты управления украинских сил в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:41
2023-10-12T08:41
2023-10-12T08:41
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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безопасность
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Российская армия уничтожила передовые пункты управления украинских сил в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля юго-запада населенного пункта Сватово в районах Макеевки и Невского выявлены замаскированные ПУ (пункты управления - ред.), возле которых находились КШМ (командно-штабные машины - ред.) на базе БТР-80 и ГАЗ-66. Высокоточными боеприпасами и огнем артиллерии машины связи и пункты управления (предположительно, ротного звена) уничтожены", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. В среду Минобороны РФ информировало, что на купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. В Минобороны указывали, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери противника составили до 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Гвоздика". В районе города Волчанск Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.
https://ria.ru/20231011/vsu-1902066103.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В ЛНР сообщили об уничтожении российскими войсками пунктов управления ВСУ
Марочко: ВС России уничтожили передовые пункты управления ВСУ в ЛНР