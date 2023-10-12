https://ria.ru/20231012/provokatsii-1902173677.html

Посол Израиля допустил провокации со стороны группировок на Западном берегу

Посол Израиля допустил провокации со стороны группировок на Западном берегу - РИА Новости, 12.10.2023

Посол Израиля допустил провокации со стороны группировок на Западном берегу

Ряд палестинских группировок на Западном берегу реки Иордан могут попытаться спровоцировать Израиль, но ситуация там под контролем и несопоставима с тем, что... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:49

2023-10-12T08:49

2023-10-12T09:29

в мире

израиль

западный берег реки иордан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ряд палестинских группировок на Западном берегу реки Иордан могут попытаться спровоцировать Израиль, но ситуация там под контролем и несопоставима с тем, что происходит в секторе Газа, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви. "Что касается операции, то мы в состоянии войны с ХАМАС. И в состоянии войны могут применяться различные меры, включая наземные операции. В Иудее и Самарии ничего такого (как в секторе Газа - ред.) нет", - сказал посол. "Да, там тоже есть группировки, у которых может быть оружие и которые могут попробовать спровоцировать что-то, но это несопоставимо с тем, что происходит в секторе Газа", - добавил он. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 1100. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории. Читайте полный текст интервью Александра Бен Цви >>

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

израиль

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году