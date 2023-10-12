https://ria.ru/20231012/izrail-1902168545.html

Алекс Бен Цви: Израиль при ударах по ХАМАС пытается не навредить заложникам

Алекс Бен Цви: Израиль при ударах по ХАМАС пытается не навредить заложникам - РИА Новости, 12.10.2023

Алекс Бен Цви: Израиль при ударах по ХАМАС пытается не навредить заложникам

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, захватили... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:00

2023-10-12T09:00

2023-10-12T09:08

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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, захватили заложников. В ответ Израиль объявил, что находится в состоянии войны и провел широкую мобилизацию резервов. По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли 1200 жителей Израиля и более тысячи людей в секторе Газа. По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, Израиль планирует ответные действия против сил ХАМАС так, чтобы сохранить жизнь заложникам, при этом точное их число пока неизвестно. В интервью РИА Новости дипломат также рассказал о том, почему в настоящий момент невозможна встреча между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, и о перспективах процесса нормализации отношений Израиля с арабскими странами после обострения палестино-израильского конфликта.— Насколько велики риски втягивания в обостривший палестино-израильский конфликт соседних государств? Является ли, по вашему мнению, нынешнее обострение предвестником большой войны на Ближнем Востоке, с учетом того что Израиль обстреливают со стороны Ливана и Сирии?— Вокруг Израиля довольно много различных группировок, которые солидарны с ХАМАС и стараются обострить ситуацию. Были ответные шаги с нашей стороны. Я не думаю, что есть страны, которые хотят обострять конфликт. Не думаю, что Ливан или Сирия этого хотят, это не в их интересах, потому что проблемы лягут на плечи правительств — наши ответные удары невыгодны для этих стран. Но да, есть группировки, которые, что называется под шумок, стараются обострить ситуацию. Пока все под контролем. Надеюсь, ничего такого не будет, и в любом случае это было бы очень глупо, потому что ничего хорошего из этого не получится. Мы готовы к любым таким атакам и всегда будем отвечать на них.— Сейчас обсуждается возможное начало наземной операции в секторе Газа, а есть ли вероятность, что Израиль проведет такую операцию и на Западном берегу реки Иордан, в Иудее и Самарии?— Что касается операции — мы в состоянии войны с ХАМАС. И в состоянии войны могут применяться различные меры, включая наземные операции. В Иудее и Самарии ничего такого (как в секторе Газа. — Прим. ред.) нет. Надо не забывать об одном простом факте: в один день более 1,2 тысячи израильских граждан погибли. Женщины, дети, в основном гражданское население, но и солдаты тоже. Только в одном кибуце были убиты 40 детей, включая грудных младенцев. Всего этого нет в Иудее и Самарии. Да, там тоже есть группировки, у которых может быть оружие и которые могут попробовать спровоцировать что-то, но это несопоставимо с тем, что происходит в секторе Газа.— Как Израиль планирует решать вопрос с тем, что в обстреливаемом секторе Газа находятся захваченные ХАМАС заложники?— Да, у нас есть дилемма, как это провести, потому что наша главная задача — чтобы (организация. — Прим. ред.) ХАМАС перестала существовать. Чтобы больше не было угрозы нашей территории со стороны ХАМАС. Как это сделать, принимая во внимание жизнь заложников, которые не только израильтяне, но могут быть и других национальностей? Мы будем планировать так, чтобы сохранить жизнь заложникам. Конечно, сейчас ХАМАС будет стараться делать то, что мы называем "торговлей телами" или "торговлей людьми": они вернут тело, а в обмен попросят что-то для себя. Ничего нового для нас в этом нет. Мы к этому готовы, у нас есть целый аппарат, который занимается вопросом заложников.— Точной информации о заложниках пока нет?— Нет, точной информации нет.— В ХАМАС заявили, что "свои цели они достигли" и теперь готовы к переговорам, но, очевидно, к этому не готов Израиль? И если так, есть ли шансы вести диалог с другими палестинскими представителями, например, из ООП? Согласны ли вы с точкой зрения, что любые переговоры возможны только после прекращения боевых действий?— Наша главная цель — разрушить террористическую структуру ХАМАС. До этого — о чем мы будем разговаривать? О чем?— То есть если какие-то переговоры и будут между израильскими и палестинскими представителями, то только после того, как закончатся боевые действия?— Нужно понимать, что ХАМАС — это одно, Рамалла — это другое. Есть два разных подхода внутри палестинских движений: есть Рамалла и Махмуд Аббас, есть ХАМАС. Кстати, Аббас не может даже в Газу приехать, его туда не пускают сами палестинцы. Поэтому нет однородной структуры, с которой можно вести переговоры. А тем более после того, что случилось. Если брать пропорционально величине населения, то это как если бы в один день в России погибли 20 тысяч человек. В один день. И была обстреляна территория шестью тысячами ракет. Ни одно государство в мире не может это стерпеть.— Россия уже давно предлагала провести на своей площадке трехстороннюю встречу между Израилем, лидером ПНА Аббасом при посредничестве президента Владимира Путина, сейчас эта идея актуальна?— Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. Как я говорил ранее, чтобы с кем-то о чем-то договариваться, нужно знать с кем и о чем. К сожалению, на данном этапе у нас нет ответа на эти два вопроса. С кем мы будем говорить? Вы говорите о Махмуде Аббасе — он что-то и кого-то контролирует, но явно не ХАМАС. Поэтому даже если мы с ним о чем-то договоримся, то те скажут, что просто не принимают эти договоренности. Палестинское единство пока — утопия. И я даже не вижу, что оно будет существовать. Но даже если мы дойдем до вопроса палестинского единства — на какой базе оно будет создано? На базе, скажем, Аббаса, который признал существование государства Израиль, или на базе ХАМАС, который говорит о том, что нужно уничтожить государство Израиль? Если речь об одной платформе, может быть, с кем-то еще можно говорить, а если о другой — говорить не о чем.— Россия говорила, что находится в контакте и с одной, и с другой сторонами конфликта, но пока контактов на высшем уровне с Израилем не было. Планируются ли?— Не знаю. Пока что не было. Что будет — я не знаю.— Как вы оцениваете роль России и ее усилия по урегулированию кризиса?— Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС. — Прим. ред.), включая Россию, — это позитивно. Но надо "успокаивать" тех, кто напал на другое государство, а не тех, кто защищается. Я недавно читал статью, в которой сектор Газа назван "концентрационным лагерем". Не все понимают реалии. Да, мы поставляем электричество и воду в Газу, но только десять процентов воды, все остальное местное. Электричества — 50 процентов. Понятно, что если кто-то хочет тебя убить, а ты ему еще финансово-экономическую помощь даешь — такого не бывает.— Как вы считаете, нынешнее обострение может повлиять на процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами, например, ОАЭ или Саудовской Аравией?— Это главная надежда ХАМАС — помешать улучшению наших отношений с арабскими странами. Мы видели заявление ОАЭ, которое было довольно сдержанным. Да, они, может быть, будут давать деньги на восстановление сектора Газа. Но то, что вы спросили, — главная надежда ХАМАС. Атака на Израиль, наш ответ, и, как следствие, призывы к арабской солидарности. Такое было уже в прошлом. Но думаю, что сейчас многие арабские страны поняли, что Израиль — не их враг. У нас нет никаких конфликтов. Вот, даже возьмем Саудовскую Аравию, с которой через посредников велись переговоры. Какие у нас претензии есть к Саудовской Аравии? Никаких. Или к ОАЭ, Бахрейну, Марокко, Египту? Но есть те, кому не нравится нормализация отношений Израиля с арабскими странами. Например, Ирану, который очень активно работает на Ближнем Востоке, чтобы сделать все, чтобы Израиль не улучшал отношения с арабским миром. Но многие мусульманские страны начинают понимать, что хорошие отношения с Израилем идут им на пользу.— В любом случае когда-то палестино-израильский конфликт нужно будет решать, что должно быть основой? Двухгосударственное решение?— Решать этот конфликт надо. Могу ответить словами (экс-премьера Израиля. — Прим. ред.) Голды Меир, которая в свое время сказала, что мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабские лидеры будут любить своих детей больше, чем они ненавидят израильтян. Если вы спросите, какое секретное оружие есть у израильтян, то ответ будет — нам некуда идти. Вот и все. Это наша родина. Мы там живем, даем миру многие изобретения, стартапы, технологии. Мы занимаемся тем, чем нужно заниматься: экономикой, развитием нашего государства. И не думаем все время, как убить какого-то соседа. Когда все это поймут вокруг, тогда будет мир. Легко договориться, когда есть понимание, что нужно сотрудничать. И это то, что произошло, например, с ОАЭ. У нас за три года товарооборот с нуля приближается сейчас к трем миллиардам долларов. Почему? Потому что мы понимаем наши общие интересы, а не интересы кого-то еще, которые еще и не совсем ясны и явно не позитивны.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

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