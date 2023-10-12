https://ria.ru/20231012/protest-1902400390.html

В Париже 24 человека оштрафовали за участие в акции в поддержку Палестины

В Париже 24 человека оштрафовали за участие в акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 12.10.2023

В Париже 24 человека оштрафовали за участие в акции в поддержку Палестины

В Париже 24 человека оштрафованы, еще 10 задержаны за участие в запрещенной акции в поддержку Палестины в четверг, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T23:18

2023-10-12T23:18

2023-10-12T23:18

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ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. В Париже 24 человека оштрафованы, еще 10 задержаны за участие в запрещенной акции в поддержку Палестины в четверг, сообщил телеканал BFMTV. "24 человека были оштрафованы, 10 задержаны за участие в пропалестинской акции в Париже", - сообщил телеканал со ссылкой на префектуру города. В четверг в Париже, несмотря на запрет префектуры, прошла манифестация в поддержку населения Палестины. В ней приняли участие несколько сотен человек. Как передавал корреспондент РИА Новости, через полтора часа после начала акции на площади Республики полиция начала разгонять протестующих. Она начала забрасывать толпу шашками со слезоточивым газом, чтобы вытеснить людей с площади. Позже был применен водомет. На площадь также прибыли специальные моторизированные наряды полиции по подавлению насильственных действий (BRAV-M). Они стали преследовать участников митинга и бить их дубинками. В четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил префектам декрет с требованием запрещать любые пропалестинские акции и арестовывать их организаторов. На этой неделе акции в поддержку Палестины, также запрещенные региональными службами охраны правопорядка, проходили в Марселе, Лионе и Нанте. Все они были разогнаны полицией. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html

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Слезоточивый газ и водометы: несанкционированная акция в поддержку Палестины в Париже Полиция в Париже применила слезоточивый газ и водометы для разгона несанкционированной манифестации в поддержку Палестины. 2023-10-12T23:18 true PT1M27S

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в мире, израиль, россия, палестина, оон, министерство внутренних дел франции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году