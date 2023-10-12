https://ria.ru/20231012/protest-1902368710.html

В Париже прошла акция в поддержку Палестины, несмотря на запрет властей

В Париже прошла акция в поддержку Палестины, несмотря на запрет властей - РИА Новости, 12.10.2023

В Париже прошла акция в поддержку Палестины, несмотря на запрет властей

В Париже прошла акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:57

2023-10-12T19:57

2023-10-12T23:19

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ПАРИЖ, 12 окт — РИА Новости. В Париже прошла акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет, сообщил корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек собрались в четверг вечером на площади Республики в столице Франции. Многие пришли с палестинскими флагами. На плакатах участников были видны надписи: "Остановите Израиль!". Они скандировали: "Израиль — убийца!", "Все мы — палестинцы".Через полтора часа после начала акции полиция начала разгонять протестующих. Силовики забросали толпу шашками со слезоточивым газом и применили водомет. На площадь прибыли специальные моторизированные наряды полиции по подавлению насильственных действий (BRAV-M). Они преследовали участников митинга и били их дубинками.По данным телеканала BFMTV, за участие в манифестации оштрафовали 24 человека, десять протестующих задержали.Накануне префект Парижа Лоран Нуньес опубликовал декрет, запрещающий проведение манифестации, сославшись на риски для общественного порядка. В четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил префектам документ с требованием запрещать любые пропалестинские акции в стране и арестовывать их организаторов.На этой неделе акции в поддержку Палестины, также запрещенные региональными службами охраны правопорядка, прошли в Марселе, Лионе и Нанте. Все манифестации разогнала полиция. Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231012/demonstratsiya-1902380727.html

https://ria.ru/20231012/khezbolla-1902289161.html

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Массовый митинг в Париже в поддержку Палестины В Париже проходит акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет. Несколько сотен человек собрались в четверг вечером на площади Республики в столице Франции. Многие пришли с палестинскими флагами. На плакатах участников видны надписи "Остановите Израиль!". Они скандируют: "Израиль — убийца!", "Все мы — палестинцы". Вокруг площади дежурят многочисленные наряды полиции. 2023-10-12T19:57 true PT0M44S

Слезоточивый газ и водометы: несанкционированная акция в поддержку Палестины в Париже Полиция в Париже применила слезоточивый газ и водометы для разгона несанкционированной манифестации в поддержку Палестины. 2023-10-12T19:57 true PT1M27S

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в мире, израиль, париж, палестина, жеральд дарманен, владимир путин, министерство внутренних дел франции, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году