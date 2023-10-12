https://ria.ru/20231012/prankery-1902219835.html
Стало известно, о чем российские пранкеры говорили с главой МИД Финляндии
Стало известно, о чем российские пранкеры говорили с главой МИД Финляндии - РИА Новости, 12.10.2023
Стало известно, о чем российские пранкеры говорили с главой МИД Финляндии
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в разговоре министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен от лица "африканского политика"... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:22
2023-10-12T12:22
2023-10-12T12:22
в мире
финляндия
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
мид финляндии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в разговоре министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен от лица "африканского политика" обсудили ядерное оружие и его размещение на территории Финляндии, а также поставки вооружений Украине, рассказал РИА Новости Лексус. В среду финские СМИ со ссылкой на российские сообщили об розыгрыше Валтонен со стороны Вована и Лексуса, которые позвонили министру от имени одного из африканских политиков. Позднее последовала реакция МИД Финляндии, в которой было заявлено о начале расследования, при этом отмечалось, что обсуждение не касалось "конфиденциальной или секретной информации". "Если они расследуют пранк в отношении нас, имеем мы к нему отношение или нет… Да, имеем… Общались о ядерном оружии, о размещении ядерного оружия на территории Финляндии, о поставках вооружения Украине, военных самолетов F-16. Вот наш разговор был об этом… МИД (Финляндии) отреагировал, насколько я смотрел, с юмором… Но нам это, не знаю, наверное, параллельно, как реагируют на эти вещи", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что пранкеры знают о том, что ведется расследование в Финляндии. "Это не первый МИД, с которым мы общались, и там по каждому случаю такому ведется расследование. Нам это равнодушно, нам это совершенно неинтересно. Но если самому МИДу Финляндии захочется, чтобы мы помогли расследованию, готовы присоединиться", - сказал Лексус.
https://ria.ru/20230427/ssha-1868099669.html
https://ria.ru/20230301/prank-1855150396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), мид финляндии
В мире, Финляндия, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), МИД Финляндии
Стало известно, о чем российские пранкеры говорили с главой МИД Финляндии
Пранкер Лексус: с министром иностранных дел Финляндии говорили о ядерном оружии
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в разговоре министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен от лица "африканского политика" обсудили ядерное оружие и его размещение на территории Финляндии, а также поставки вооружений Украине, рассказал РИА Новости Лексус.
В среду финские СМИ со ссылкой на российские сообщили об розыгрыше Валтонен со стороны Вована и Лексуса, которые позвонили министру от имени одного из африканских политиков. Позднее последовала реакция МИД Финляндии, в которой было заявлено о начале расследования, при этом отмечалось, что обсуждение не касалось "конфиденциальной или секретной информации".
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"Если они расследуют пранк в отношении нас, имеем мы к нему отношение или нет… Да, имеем… Общались о ядерном оружии, о размещении ядерного оружия на территории Финляндии, о поставках вооружения Украине, военных самолетов F-16. Вот наш разговор был об этом… МИД (Финляндии) отреагировал, насколько я смотрел, с юмором… Но нам это, не знаю, наверное, параллельно, как реагируют на эти вещи", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пранкеры знают о том, что ведется расследование в Финляндии.
"Это не первый МИД, с которым мы общались, и там по каждому случаю такому ведется расследование. Нам это равнодушно, нам это совершенно неинтересно. Но если самому МИДу Финляндии захочется, чтобы мы помогли расследованию, готовы присоединиться", - сказал Лексус.
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