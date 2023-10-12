https://ria.ru/20231012/prank-1902157662.html
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства - РИА Новости, 12.10.2023
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
МИД Финляндии начал разбирательство из-за пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства Элины... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T03:59
2023-10-12T03:59
2023-10-12T13:57
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джером пауэлл
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. МИД Финляндии начал разбирательство из-за пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен."Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео. Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь", — говорится в релизе.Накануне финские СМИ со ссылкой на российские написала об участии Валтонен в пранке Вована и Лексуса, которые позвонили ей от имени одного из африканских политиков. Расследование началось спустя почти полдня после того, как об этом стало известно. В МИД подчеркнули, что видеозвонок был обычным и не вызвал подозрений. Во время разговора Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы, но обсуждение не касалось конфиденциальной или секретной информации.ЛГБТ-военные в рядах ВСУВ сентябре Кузнецов и Столяров организовали пранк тогдашнего представителя украинской теробороны, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло."По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат", — заявила Эштон-Чирилло.По ее словам, есть более лояльные к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией подразделения и командиры ВСУ. К таким, в частности, Эштон-Чирилло отнесла известного командира незаконного вооруженного формирования Ленура Ислямова, с которым она вела переговоры о вступлении в его подразделение.Откровения главы ФРСВ апреле жертвой пранкеров стал председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Беседуя, как он предполагал, с Владимиром Зеленским, глава ФРС признался, что России удалось избежать "жесточайших последствий санкций"."Все мы знаем главу Центрального банка России. <...> Она довольно хорошо справляется со своей работой. Она очень хорошо осведомлена и умна", — отметил Пауэлл.Он добавил, что Белый дом безуспешно вводил ограничения против Москвы практически во всех сферах.Лексус и Вован не раз общались с известными зарубежными политиками от лица их коллег. Так, они звонили бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель от имени Петра Порошенко. В частности, Меркель рассказала, что Минские соглашения были призваны дать Киеву отсрочку, чтобы накопить военную мощь.
https://ria.ru/20230916/feyki-1896758255.html
https://ria.ru/20230705/plan-1882388626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, сша, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), джером пауэлл, вооруженные силы украины, федеральная резервная система сша
В мире, Финляндия, Россия, США, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Джером Пауэлл, Вооруженные силы Украины, Федеральная резервная система США
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
В Финляндии расследуют пранк Вована и Лексуса с главой МИД Элиной Валтонен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. МИД Финляндии начал разбирательство из-за пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен.
«
"Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео. Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь", — говорится в релизе.
Накануне финские СМИ со ссылкой на российские написала об участии Валтонен в пранке Вована и Лексуса, которые позвонили ей от имени одного из африканских политиков. Расследование началось спустя почти полдня после того, как об этом стало известно.
В МИД подчеркнули, что видеозвонок был обычным и не вызвал подозрений. Во время разговора Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы, но обсуждение не касалось конфиденциальной или секретной информации.
Блогеры: созданные на Украине фейки используются для терактов в России
В сентябре Кузнецов и Столяров организовали пранк тогдашнего представителя украинской теробороны, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло.
"По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат", — заявила Эштон-Чирилло.
По ее словам, есть более лояльные к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией подразделения и командиры ВСУ. К таким, в частности, Эштон-Чирилло отнесла известного командира незаконного вооруженного формирования Ленура Ислямова
, с которым она вела переговоры о вступлении в его подразделение.
На Западе раскрыли план по "влиянию" на Россию
В апреле жертвой пранкеров стал председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл
. Беседуя, как он предполагал, с Владимиром Зеленским
, глава ФРС признался, что России
удалось избежать "жесточайших последствий санкций".
"Все мы знаем главу Центрального банка России. <...> Она довольно хорошо справляется со своей работой. Она очень хорошо осведомлена и умна", — отметил Пауэлл.
Он добавил, что Белый дом безуспешно вводил ограничения против Москвы
практически во всех сферах.
Лексус и Вован не раз общались с известными зарубежными политиками от лица их коллег. Так, они звонили бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель
от имени Петра Порошенко
. В частности, Меркель рассказала, что Минские соглашения были призваны дать Киеву отсрочку, чтобы накопить военную мощь.
Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала