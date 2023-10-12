https://ria.ru/20231012/prank-1902157662.html

МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства

МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства - РИА Новости, 12.10.2023

МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства

МИД Финляндии начал разбирательство из-за пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства Элины... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T03:59

2023-10-12T03:59

2023-10-12T13:57

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россия

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алексей столяров (лексус)

джером пауэлл

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. МИД Финляндии начал разбирательство из-за пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен."Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео. Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь", — говорится в релизе.Накануне финские СМИ со ссылкой на российские написала об участии Валтонен в пранке Вована и Лексуса, которые позвонили ей от имени одного из африканских политиков. Расследование началось спустя почти полдня после того, как об этом стало известно. В МИД подчеркнули, что видеозвонок был обычным и не вызвал подозрений. Во время разговора Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы, но обсуждение не касалось конфиденциальной или секретной информации.ЛГБТ-военные в рядах ВСУВ сентябре Кузнецов и Столяров организовали пранк тогдашнего представителя украинской теробороны, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло."По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат", — заявила Эштон-Чирилло.По ее словам, есть более лояльные к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией подразделения и командиры ВСУ. К таким, в частности, Эштон-Чирилло отнесла известного командира незаконного вооруженного формирования Ленура Ислямова, с которым она вела переговоры о вступлении в его подразделение.Откровения главы ФРСВ апреле жертвой пранкеров стал председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Беседуя, как он предполагал, с Владимиром Зеленским, глава ФРС признался, что России удалось избежать "жесточайших последствий санкций"."Все мы знаем главу Центрального банка России. <...> Она довольно хорошо справляется со своей работой. Она очень хорошо осведомлена и умна", — отметил Пауэлл.Он добавил, что Белый дом безуспешно вводил ограничения против Москвы практически во всех сферах.Лексус и Вован не раз общались с известными зарубежными политиками от лица их коллег. Так, они звонили бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель от имени Петра Порошенко. В частности, Меркель рассказала, что Минские соглашения были призваны дать Киеву отсрочку, чтобы накопить военную мощь.

https://ria.ru/20230916/feyki-1896758255.html

https://ria.ru/20230705/plan-1882388626.html

https://ria.ru/20230306/prank-1856115779.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, финляндия, россия, сша, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), джером пауэлл, вооруженные силы украины, федеральная резервная система сша