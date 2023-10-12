Рейтинг@Mail.ru
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 12.10.2023 (обновлено: 13:57 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/prank-1902157662.html
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства - РИА Новости, 12.10.2023
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
МИД Финляндии начал разбирательство из-за пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства Элины... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T03:59
2023-10-12T13:57
в мире
финляндия
россия
сша
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
джером пауэлл
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814774268_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_baf3e34151dcf58e2d0bfb3a4dbaa7bc.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. МИД Финляндии начал разбирательство из-за пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен.&quot;Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео. Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь&quot;, — говорится в релизе.Накануне финские СМИ со ссылкой на российские написала об участии Валтонен в пранке Вована и Лексуса, которые позвонили ей от имени одного из африканских политиков. Расследование началось спустя почти полдня после того, как об этом стало известно. В МИД подчеркнули, что видеозвонок был обычным и не вызвал подозрений. Во время разговора Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы, но обсуждение не касалось конфиденциальной или секретной информации.ЛГБТ-военные в рядах ВСУВ сентябре Кузнецов и Столяров организовали пранк тогдашнего представителя украинской теробороны, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло."По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат", — заявила Эштон-Чирилло.По ее словам, есть более лояльные к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией подразделения и командиры ВСУ. К таким, в частности, Эштон-Чирилло отнесла известного командира незаконного вооруженного формирования Ленура Ислямова, с которым она вела переговоры о вступлении в его подразделение.Откровения главы ФРСВ апреле жертвой пранкеров стал председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Беседуя, как он предполагал, с Владимиром Зеленским, глава ФРС признался, что России удалось избежать "жесточайших последствий санкций"."Все мы знаем главу Центрального банка России. &lt;...&gt; Она довольно хорошо справляется со своей работой. Она очень хорошо осведомлена и умна", — отметил Пауэлл.Он добавил, что Белый дом безуспешно вводил ограничения против Москвы практически во всех сферах.Лексус и Вован не раз общались с известными зарубежными политиками от лица их коллег. Так, они звонили бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель от имени Петра Порошенко. В частности, Меркель рассказала, что Минские соглашения были призваны дать Киеву отсрочку, чтобы накопить военную мощь.
https://ria.ru/20230916/feyki-1896758255.html
https://ria.ru/20230705/plan-1882388626.html
https://ria.ru/20230306/prank-1856115779.html
финляндия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814774268_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_572e7cf1d0014f0d7e63387ee74c07ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, сша, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), джером пауэлл, вооруженные силы украины, федеральная резервная система сша
В мире, Финляндия, Россия, США, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Джером Пауэлл, Вооруженные силы Украины, Федеральная резервная система США
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства

В Финляндии расследуют пранк Вована и Лексуса с главой МИД Элиной Валтонен

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. МИД Финляндии начал разбирательство из-за пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен.
«

"Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео. Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь", — говорится в релизе.

Накануне финские СМИ со ссылкой на российские написала об участии Валтонен в пранке Вована и Лексуса, которые позвонили ей от имени одного из африканских политиков. Расследование началось спустя почти полдня после того, как об этом стало известно.
В МИД подчеркнули, что видеозвонок был обычным и не вызвал подозрений. Во время разговора Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы, но обсуждение не касалось конфиденциальной или секретной информации.
Пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Блогеры: созданные на Украине фейки используются для терактов в России
16 сентября, 23:53

ЛГБТ-военные в рядах ВСУ

В сентябре Кузнецов и Столяров организовали пранк тогдашнего представителя украинской теробороны, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло.
"По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат", — заявила Эштон-Чирилло.
По ее словам, есть более лояльные к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией подразделения и командиры ВСУ. К таким, в частности, Эштон-Чирилло отнесла известного командира незаконного вооруженного формирования Ленура Ислямова, с которым она вела переговоры о вступлении в его подразделение.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
На Западе раскрыли план по "влиянию" на Россию
5 июля, 15:28

Откровения главы ФРС

В апреле жертвой пранкеров стал председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Беседуя, как он предполагал, с Владимиром Зеленским, глава ФРС признался, что России удалось избежать "жесточайших последствий санкций".
"Все мы знаем главу Центрального банка России. <...> Она довольно хорошо справляется со своей работой. Она очень хорошо осведомлена и умна", — отметил Пауэлл.
Он добавил, что Белый дом безуспешно вводил ограничения против Москвы практически во всех сферах.
Лексус и Вован не раз общались с известными зарубежными политиками от лица их коллег. Так, они звонили бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель от имени Петра Порошенко. В частности, Меркель рассказала, что Минские соглашения были призваны дать Киеву отсрочку, чтобы накопить военную мощь.
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала
6 марта, 13:16
 
В миреФинляндияРоссияСШАВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Джером ПауэллВооруженные силы УкраиныФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала